Общественные организации поддерживают проект «Сопричастность»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается реализация проекта «Сопричастность». К нему подключаются образовательные учреждения, различные организации, волонтеры и неравнодушные южносахалинцы.
Так, продолжает оказывать поддержку региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Активисты в очередной раз собрали посылки для сахалинских военнослужащих и отправили новую партию медикаментов и других предметов первой необходимости на передовую. В отделении отмечают, что только за этот месяц «Молодая Гвардия» отправила более 3,5 тонны нужных вещей.
Напомним, проект «Сопричастность» инициирован сахалинским отделением партии «Единая Россия» и его главой губернатором Валерием Лимаренко. В областном центре он реализуется при содействии местного отделения под руководством мэра Сергея Надсадина.
Присоединиться к акции могут все желающие. В островной столице открыты пункты сбора посылок в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (каб. 325), ул. Больничной, 34. Перечень необходимых вещей размещен в официальном телеграм-канале местного отделения партии «Единая Россия». Более подробную информацию о проекте «Сопричастность» можно получить по телефону горячей линии 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до 19.00.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
14:22 22 Июня На улице Пуркаева появилась цветочная аллея
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
- 09:04 22 Июня Андрей Турчак и Анна Цивилева провели первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»
11:41 8 Июня Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
- 10:15 16 Июня ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
Выбор редакции
- 17:40 Вчера Таранайским школьникам вручили благодарственные письма за патриотизм
- 16:56 Вчера О создании образцового учреждения федерального уровня: Специалисты СахОУНБ делятся опытом с коллегами из регионов
- 09:37 Вчера В Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» открывается выставка «В окопах Сталинграда»
- 17:13 27 Июня В администрации Южно-Сахалинска продолжают внедрять проекты по бережливым технологиям
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?