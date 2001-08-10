Общественные организации поддерживают проект «Сопричастность»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается реализация проекта «Сопричастность». К нему подключаются образовательные учреждения, различные организации, волонтеры и неравнодушные южносахалинцы.

Так, продолжает оказывать поддержку региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Активисты в очередной раз собрали посылки для сахалинских военнослужащих и отправили новую партию медикаментов и других предметов первой необходимости на передовую. В отделении отмечают, что только за этот месяц «Молодая Гвардия» отправила более 3,5 тонны нужных вещей.

Напомним, проект «Сопричастность» инициирован сахалинским отделением партии «Единая Россия» и его главой губернатором Валерием Лимаренко. В областном центре он реализуется при содействии местного отделения под руководством мэра Сергея Надсадина.

Присоединиться к акции могут все желающие. В островной столице открыты пункты сбора посылок в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (каб. 325), ул. Больничной, 34. Перечень необходимых вещей размещен в официальном телеграм-канале местного отделения партии «Единая Россия». Более подробную информацию о проекте «Сопричастность» можно получить по телефону горячей линии 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до 19.00.