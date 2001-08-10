Более ста студентов СахГУ наградили на премии «СтудON»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске чествовали лучших студентов Сахалинского государственного университета в рамках премии «СтудON». В церемонии награждения принял участие вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев. Всего награды получили 100 ребят.

Вице-мэр выступил с приветственным словом, пожелав талантливой молодежи новых достижений. Он отметил, что Южно-Сахалинск - город молодых людей. Администрация города уделяет особое внимание поддержке молодежных инициатив, созданию комфортных условий для жизни, учебы, работы и всесторонней реализации южносахалинцев.

Кроме того, этот год во многом является знаковым для Сахалинского государственного университета - в ближайшее время планируется начать строительство нового современного студенческого городка, который будет включать учебный корпус, научно-лабораторный блок с технопарком, библиотеку, зал собраний, общественно-деловые пространства. Студенческая молодежь получит современные комфортные условия для проживания, обучения и досуга.

Далее вице-мэр Дмитрий Хайбриев наградил победителей в номинации «Студенческий лидер года». Третье место заняла студентка 2 курса Политехнического колледжа СахГУ Ольга Сизова, второе место - студентка 3 курса Института филологии, истории и востоковедения Анна Цепкало, победителем стала студентка 2 курса Института психологии и педагогики Дарья Попова.

В рамках конкурса студенты подавали заявки в 9 индивидуальных номинациях: «Интеллект года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Журналист года», «Доброволец года», «Открытие года», «Староста года», «Студенческий лидер года», «Студенческий тьютор года». Также было 2 коллективных номинации: «Лучшее студенческое объединение года» и «Лучшая студенческая группа года».

Участников и победителей также поздравили первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Сахалинской области Владислав Епифанов, министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева, министр культуры и архивного дела Нонна Лаврик, руководитель агентства по делам молодежи Дмитрий Смекалов, заместитель министра спорта Станислав Тюрин.

Отметим, цель конкурса в рамках премии «СтудON» - выявление, поддержка и поощрение студентов, активно проявивших себя в учебе, научно-исследовательской работе, творчестве, общественной деятельности, спорте и других направлениях студенческой жизни.