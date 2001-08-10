Ветеран сахалинской авиации Любовь Ивановна Чернова отмечает 95-летний юбилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня свой 95-летний юбилей отмечает труженик тыла Великой Отечественной войны, ветеран островной авиации Любовь Чернова. 40 лет Любовь Ивановна проработала в Южно- Сахалинском аэропорту,с воздушной гаванью области связана вся её жизнь.

Свои поздравления имениннице адресовал мэр Сергей Надсадин. Глава города знаком с Любовью Ивановной лично, он работал в аэропорту как раз в тот период, когда она тоже трудилась в организации.

– Любовь Ивановна - удивительный человек, большой профессионал, по-настоящему влюбленный в своё дело. Свои трудом она внесла большой вклад в развитие гражданской авиации. И сегодня остается настоящей гордостью города, – отметил в своем поздравлении Сергей Надсадин.

Теплые слова поздравления сегодня также звучат от друзей, коллег Любови Черновой — работников АО «Аэропорт Южно-Сахалинск», сотрудников администрации города, депутатов Городской Думы, и, конечно, пассажиров. Любовь Ивановна в настоящее находится на пенсии, но многие островитяне до сих пор помнят ее невероятную энергетику и доброту.

– Я очень любила свою работу и до сих пор по ней сильно скучаю. Рада, что коллектив меня не забывает. Приятно, что пассажиры узнают, особенно те, которые летали на Курильские острова, – поделилась Любовь Ивановна. – Честно скажу, я не чувствую, что мне уже так много лет. Иногда кажется, что в два раза меньше.

С днём рождения Любовь Чернову поздравил старший инженер по орнитологическому обеспечению безопасности полётов аэропорта Сталий Коняшов, который работал с ней с 1964 года. Также к поздравлениям присоединился депутат Сергей Шаров, он вручил Любови Ивановне благодарственное письмо Городской Думы Южно-Сахалинска.

Любовь Ивановна и сейчас ведет активный образ жизни. В свои 95 лет она в отличной форме и молода душой, любит общаться с друзьями, по возможности помогает людям, старается много двигаться и радоваться жизни.