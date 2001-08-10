В Поронайске началось строительство трех пятиэтажек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилфонда продолжается в Поронайском районе. В настоящее время на территории муниципалитета ведется строительство 12 домов.

Девять двухквартирных домов, общей площадью более 1300 квадратных метров, строят в селе Майское. Подрядная организация уже приступила к возведению стен новостроек. Дома будут представлять собой отдельностоящие одноэтажные здания на двух хозяев, и сдадутся с отделкой «под ключ». Для каждой квартиры предусмотрен свой земельный участок. После завершения строительства в дома переедут 18 семей.

В Поронайске работы развернулись на трех площадках – по улице 40 лет ВЛКСМ и улице Совхозной. По улице Совхозной появятся два 60-ти квартирных дома, по улице 40 лет ВЛКСМ – 30-ти квартирная пятиэтажка. Сейчас подрядчик полностью подготовил две строительные площадки и приступил к земляным работам, на третьей началось устройство фундамента. Дома для переселенцев сдадутся с чистовой отделкой, прилегающие территории домов также планируется благоустроить. Завершится строительство в конце 2023 года. В новые квартиры переедут 150 семей из районного центра и сельских населенных пунктов.