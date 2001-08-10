18 лучших подъездов мая выбрали в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги второго этапа конкурса «Подъезд образцового содержания» подвели в островном регионе. В состязании на звание лучшего подъезда приняли участие все муниципальные образования области. Всего на конкурс поступило 52 заявки. От каждого городского округа поступило от 2 до 5 заявок.

По итогам онлайн-голосования, проходившего в региональном приложении Острова.65, были определены подъезды-победители, набравшие наибольшее количество голосов, по следующим адресам:

г. Александровск-Сахалинский, ул. Луговая 15;

г. Анива, ул. Невельского 27, подъезд 4;

с. Углезаводск, ул. Ленина 7А, подъезд 1;

с. Стародубское, ул. Лобанова 1, подъезд 1;

г. Корсаков, ул. Первомайская 53, подъезд 1;

г. Курильск, ул. Гидростроевская 17А, подъезд 1;

г. Макаров, ул. Октябрьская 18, подъезд 1;

г. Невельск, ул. 70 лет Октября 3, подъезд 2;

г. Ноглики, ул. Гагарина 3, подъезд 4; ул. Репина 8А, подъезд 1;

г. Оха, ул. Блюхера 24, подъезд 2;г. Поронайск, ул. Торговая 4, подъезд 2

г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская 41, подъезд 2;

пгт. Смирных, ул. Западная 6, подъезд 2;г. Томари, ул. Юбилейная 11, подъезд 3;

пгт. Тымовское, ул. 40 лет ВЛКСМ 6, подъезд 1; Кировская 37, подъезд 1;

г. Углегорск, ул. Инженерная 19А;

г. Холмск, ул. Победы 2, подъезд 6;

пгт. Южно-Курильск, ул. 60 лет ВЛКСМ 10;

г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 323А, подъезд 3.

– Второй месяц подряд жители островного региона выбирают самые благоустроенные и уютные, на их взгляд, общественные места. В конце года эти подъезды будут конкурировать на уровне области в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд», – рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

В декабре 144 победителя всех ежемесячных муниципальных этапов выйдут на региональный этап конкурса. На областном этапе конкурсантов будет оценивать экспертная комиссия по различным критериям, как техническим, так и эстетическим. В каждой определят три призовых местах.

Заявки на участие в конкурсе могут подать как собственники жилья лично, так и управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, старшие по дому. Документы направляются в общественный совет при администрации своего городского округа.

Напомним, губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу привести в порядок все нуждающиеся в ремонте подъезды на Сахалине и Курилах в течение двух лет. Большая часть объектов будет отремонтирована уже в этом году – это как минимум 4 тысячи подъездов. Работы ведутся в рамках партийного проекта «Единой России» «Наш двор. Наш подъезд». Любая управляющая компания может получить субсидию на возмещение 50 процентов затрат на ремонт общественных помещений.