«Студентом года» в СахГУ стала второкурсница Дарья Попова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лучшие студенты были отмечены в ходе торжественной церемонии награждения студенческой премии СахГУ «СТУД ON». Яркое и праздничное мероприятие, насыщенное радостью и весельем, поздравлениями и творческими номерами, прошло в арт-резиденции «Маяк» г. Южно-Сахалинска.

Завершившийся студенческий учебный год оказался насыщенным и плодотворным. Так, на конец 2022 года пришелся юбилей Южно-Сахалинского педагогического колледжа СахГУ – ему исполнилось 75 лет. Также в прошлом году отмечался 30-летний юбилей подготовки педагогических кадров в сфере физической культуры и спорта в Сахалинской области.

27 мая 2023 года наш университет отметил своё 25-летие. Кроме того, этот год объявлен Годом педагога и наставника в России. Главный островной вуз организовал творческий проект под названием «Пространство литературной свободы «ProЧтение», один из блоков которого был посвящен произведениям, раскрывающим ценность педагога и наставника. Также университет совместно с министерством образования области и региональным отделением организации «Женщины бизнеса» провёл региональный конкурс образовательных социальных сетей «БлогЛишьПредлог».

Поэтому не вызывает сомнений, что премии «СТУД ON» удостоились не просто лучшие студенты нашего университета, но и всей Сахалинской области – самые творческие, самые спортивные, самые яркие представители островной молодёжи.

– В нашем университете учатся очень талантливые студенты! < strong>– обратился к участникам премии и. о. ректора СахГУ Александр Самардак. – И понимаю, что у этого университета большое, яркое будущее! Вы действительно талантливые, успешные. Уверен, что у вас всё впереди, продолжайте так же активно во всем участвовать, завоёвывать первые места! Будьте успешными студентами и выпускниками, которыми мы можем гордиться!

Соискатели премии «СТУД ON» подавали свои заявки в девяти индивидуальных и в двух коллективных номинациях. Важным условием участия в конкурсе было отсутствие академической задолженности и высокая успеваемость студентов, а также достижения по различным направлениям деятельности. Также была учреждена номинация «Куратор года» для наставников – сотрудников университета.

В общей сложности организаторы рассмотрели около 40 конкурсных заявок. Участие приняли в том числе региональные филиалы вуза: Охинский колледж и Александровск-Сахалинский колледж.

В конечном итоге гран-при студенческой премии завоевала Дарья Попова, второкурсница Института психологии и педагогики. Дарья – руководитель студенческого спортивного клуба «Сахалинские медведи», активно занимается организацией и проведением мероприятий муниципального и университетского значения, сама принимает в них участие.

– Я горжусь тем, что я студентка Сахалинского государственного университета – университета, где работают самые лучшие, самые крутые люди, где есть куда стремиться, и есть очень много возможностей, чтобы реализовать себя! – сказала со сцены полноправная обладательница звания «Студент года». – Я бы хотела выразить слова благодарности каждому из вас за такие яркие, самые лучшие годы в моей жизни! Хочу сказать спасибо товарищам, старшим студентам, которые показали мне студенческую жизнь в самых ярких её красках. Моим прекрасным наставникам, которые помогают генерировать идеи и направляют в нужное русло.

Чествование победительницы прошло в самом конце церемонии, а перед этим получили свои награды ребята, завоевавшие призовые места в разных номинациях премии. Кроме того, вне конкурса ряд студентов удостоились благодарственных писем за активное участие в жизни университета. Были награждены и студенты, которые в этом году покинут стены университета, однако за годы учебы много раз отмечались за достижение высоких результатов в учебе, науке, спорте, творчестве и общественной деятельности. Также состоялось награждение выпускников – победителей ХХ Весенних студенческих научных чтений.

– Я поздравляю вас, приветствую лучших из лучших студентов Сахалинского государственного университета! – обратился к собравшимся первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Сахалинской области Владислав Епифанов. – Вы – наше самое настоящее богатство, мы очень ценим вас, мы будем холить и лелеять вас, будем создавать для вас все условия, чтобы вы оставались здесь, в нашей области, развивали её, двигали вперёд!

Победители и призёры получили подарки от партнёра вуза – Сбербанка. Награды вручали почётные гости, среди которых отметились в числе прочих министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик, заместитель министр спорта Сахалинской области Станислав Тюрин, вице-мэр города Южно-Сахалинск Дмитрий Хайбриев, руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов, начальник отдела форумной кампании и развития добровольчества Сахалинского молодежного ресурсного центра Алексей Ченских, проректор по воспитательной работе и молодежной политики Сахалинского государственного университета Светлана Барышникова.

В номинации «Куратор года» победителем признана Ольга Шашкина, кандидат филологических наук, доцент кафедры восточной филологии, куратор 3 курса. Студенты Ольги Владимировны достигли высоких результатов в своей специальности, что подтверждают их результаты на Весенних научных студенческих чтениях, областном конкурсе на лучшее знание японского языка и региональном этапе всероссийской олимпиады «Я – профессионал». Заслуженную награду ей вручила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева:

– От всей души поздравляю всех победителей! Год, объявленный президентом нашей страны Годом педагога и наставника ещё раз демонстрирует важность нашей профессии, – отметила министр.