Асфальтирование дорог в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня дорожные службы проведут асфальтирование на участках ул. Холмской в районе пересечения с ул. Лермонтова и ул. Бумажной в районе пересечения с ул. Ленина.

Напомним, с 09.00 20 июня для движения транспорта будет закрыт сквозной проезд между домами №27 и №29 по ул. Карьерной до пересечения с ул. Украинской. Объезд возможен по ул. Украинской. Ограничение продлятся до середины августа. Здесь в рамках комплексного развития территории нового микрорайона «Уюн» будут выполняться работы по обеспечению инженерно-транспортной инфраструктуры. Помимо проезжей части в ремонте будут находиться и пешеходные зоны. Подъездные пути к жилым домам будут обеспечены, а также организованы временные настилы для комфортного передвижения горожан. Движение общественного транспорта скорректировано - городской маршрут №34 со вторника будет работать по временной схеме: не будет заезжать на ул. Карьерную, а двигаться по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, а затем до разворотной площадки выше Дорожной больницы (Украинская, 10) и обратно.

Кроме того, с 18 июня для движения закрыта южная часть перекрестка на повороте на Охотскую трассу. Сегодня здесь проведут подготовительные работы, а уже завтра приступят к асфальтированию - укладке верхнего слоя дорожного покрытия. Затем дорожники закроют северную часть для проведения асфальтирования. Работы планируется завершить до вечера 22 июня (при благоприятных погодных условиях).

Продолжается ремонт дорожного полотна на виадуке в районе ул. Пуркаева. Здесь уже завершилось фрезерование обеих полос движения. Теперь дорожникам предстоит отремонтировать деформационные швы и заменить ограждение. После этого начнется укладка асфальтобенного покрытия. Перекрывать дорогу не планируется, транспорт будет двигаться по полосам.

Также в рамках выполнения ремонтных работ остаются перекрытыми две полосы движения с запада на восток по пр. Победы в районе дома №19. Проезд возможен по встречному направлению. Соответственно, с востока на запад движение организовано в одну полосу.

До 22 июня закрыта для движения одна полоса по восточной стороне ул. Железнодорожной от жилого дома №1Б до дома №1 по пер. Отдаленному. Объезд возможен по полосе встречного движения. Ограничение связано с проведением работ по реконструкции сетей водоотведения в частном секторе, они будут проводиться поэтапно до конца июля.

До 20 июля на капитальный ремонт закрыт участок ул. Фабричной от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объехать участок можно по ул. Детской и ул. Горной.

Также действуют ограничения движения на внутриквартальном проезде в районе здания по пр. Мира, 64А от ул. Бумажной до дома по пр. Мира, 66 (ТЦ «Коралл»). Здесь продолжаются работы по благоустройству.

С восточной стороны ул. Амурской на участке от пр. Победы до ул. Пограничной продолжается капитальный ремонт инженерных сетей, проезжая часть сужена, проезд не ограничен. Завершить ремонт планируется в сентябре.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

В Южно-Сахалинске также продолжаются работы по текущему содержанию улично-дорожной сети. В ночь на 19 июня в них было задействовано 65 единиц техники и 8 рабочих. Днем к уборке дорог, тротуаров, автобусных карманов привлечены 71 спецмашина и 123 рабочих. Обращения по вопросам обслуживания дорог принимаются в диспетчерской департамента городского хозяйства по телефону: 300-475. Также информацию можно направлять в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official.

Утром 19 июня на городские маршруты общественного транспорта вышли 205 автобусов. Их движение в режиме онлайн можно отслеживать на сайте Go2bus. Диспетчерская служба единого оператора: 55-65-15. Кроме того, с мобильных телефонов можно совершать звонки по короткому номеру *6515. Диспетчерская служба работает с 6.00 до 23.00. Информация о дорожной обстановке также оперативно размещается в телеграм-канале Центра управления городской мобильностью https://t.me/tsugm.

Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска на постоянной основе продолжают проверять качество содержания дворовых территорий Южно-Сахалинска и планировочных районов. Сегодня специалисты ведут адресную работу по обращениям граждан.

Южносахалинцы могут направить замечания по вопросам содержания придомовых территорий на горячую линию ГЖИ по телефону: 43-24-20 или в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону: 300-785 (доб. 1-5).