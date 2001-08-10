По инициативе студентов в ДВФУ появится Центр развития киберспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники киберспортивной организации PINGwin представили ректору Дальневосточного федерального университета Борису Коробцу проект Центра развития киберспорта на территории кампуса. Руководитель вуза одобрил инициативу и предложил активистам помещение, подходящее под озвученные требования. Как будет выглядеть новое общественное пространство, которое станет точкой притяжения для любителей самых технологичных видов спорта и досуга, определят сами студенты, а университет окажет им необходимую поддержку.

Согласно проекту студенческой организации, Центр развития киберспорта ДВФУ должен стать как местом для проведения турниров и тренировок киберспортивной сборной вуза, так и открытой площадкой для студентов и сотрудников, которые просто любят компьютерные игры и желают проводить свободное время с единомышленниками.

Активисты киберспортивной организации PINGwin отметили важность открытого диалога и поблагодарили руководство ДВФУ за поддержку студенческой инициативы.

«Собственные киберспортивные зоны есть только в семи университетах России, а теперь и ДВФУ вошел в их число. Руководство вуза сразу же поддержало нашу идею, поэтому мы уверены: новая площадка станет точкой притяжения для любителей киберспорта и гейминга, местом, где эти сферы будут развиваться, а игровое сообщество – становиться крепче. Открытию такого пространства в равной мере порадуются как киберспортсмены, которые состоят в сборной университета и отстаивают его честь на региональной, всероссийской и даже международной арене, так и ребята, которые играют на любительском уровне», — отметил представитель киберспортивной организации PINGwin, студент 2 курса Школы экономики и менеджмента ДВФУ Олег Денисов.

Предполагается, что в киберспортивном пространстве ДВФУ, помимо «рабочих» зон, оснащенных современными игровыми компьютерами, периферийной техникой и мебелью, будет оборудована позиция для комментаторов турниров, VR-зона, место для просмотра онлайн-трансляций и уголок для любителей консольных игр.

В ходе встречи с ректором Борисом Коробцом студенты предложили несколько концепций, отличающихся по площади пространства и оснащенности. Руководитель университета поддержал идею в максимальном формате и предложил сделать киберспортивную зону в наиболее просторном месте, оборудовать комфортный и технологичный коворкинг, оснащенный всем необходимым оборудованием. Под киберспортивную зону будет отведено пространство на пятом этаже центрального корпуса ДВФУ.

«Центр развития киберспорта должен быть одной из особенностей университета, центром притяжения. Учитывая, что мы ближе всех других регионов страны расположены к Азиатско-тихоокеанскому региону, где игровая индустрия очень развита, мы можем строить сотрудничество в логике совместного развития киберспорта с партнерами из дружественных стран – в первую очередь Китая.

Нужно создать компьютерную зону в максимально удобном для студентов месте – прямо в главном корпусе. Главное слово в проектировании пространства будет за самими студентами-инициаторами, потому что они лучше всех знают, какой клуб они хотят. После того, как определим концепцию, профессиональные проектировщики приведут ее в соответствие со всеми требованиями по вентиляции, свету и так далее. Стоит задача открыть новый студенческий центр уже в следующем году», — подчеркнул ректор Борис Коробец.

Отметим, ДВФУ активно развивает игровую индустрию на Дальнем Востоке и поддерживает своих студентов в киберспортивных турнирах и конкурсах. С 2018 года в ДВФУ действует киберспортивная организация PINGwin. На данный момент в нее входят две сборные по ключевым киберспортивным дисциплинам: Dota 2, CS:GO, Hearthstone, Clash Royale и StarCraft II, которые представляют университет на всероссийских соревнованиях и показывают высокие результаты.В ноябре прошлого года на территории кампуса прошел киберспортивный фестиваль для первокурсников P!Nfest.

Кроме того, в университете готовят волонтеров к соревнованиям «Игры будущего 2024» —новому турниру международного уровня, стирающему грани между классическим и цифровым спортом.