Тихоокеанское
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17:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В школах и детсадах Южно-Сахалинска высадят около 200 тысяч цветов

В школах и детсадах Южно-Сахалинска высадят около 200 тысяч цветов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается озеленение, с каждым днем территорию областного центра украшает всё больше ярких клумб и цветников. В масштабную работу активно включаются школы, детсады и другие организации.

            На сегодняшний день все общеобразовательные организации - 54 сада и 30 школ - активно озеленяют свои площадки. Высадку растений, в числе которых есть и многолетние, планируют завершить до конца месяца.

            - По последним данным, на клумбах общеобразовательных учреждений уже высажено 70 % от общего объема цветов, всего же школы и детсады высадят около 200 тысяч саженцев. Часть коллективов участвуют в конкурсе «Цветущий Южный», где для них есть отдельные номинации, - комментирует заместитель директора департамента образования Леонид Тамонов.

            Так, коллектив детского сада № 21 «Кораблик» второй год принимает участие в конкурсе «Цветущий Южный». В прошлом году на клумбах сада было около 2 тысяч цветов, в этом году уже высажено почти 3 тысячи.

            - И это не предел, мы готовы в будущем высадить большее количество - для радости наших воспитанников, их родителей, самого коллектива. Примечательно, что в высадках есть цветы, выращенные нашими воспитанниками подготовительной группы - к примеру, 11 подсолнухов. Проекты клумб мы готовили еще зимой, советовались с детьми, они предлагали свои варианты. Растения закупали такие, чтобы украшали до заморозков, в их числе бархатцы, георгины, бегонии, петунии, - делится тьютор детского сада № 21 «Кораблик» Наталья Зайцева.

            Оформление одной из клумб на территории садика еще в процессе, она будет представлена в морской тематике. В отдельных вазонах у сада, кроме цветов, есть растения, высаженные детьми - клубника и даже лук.

            Озеленение продолжается и на территории гимназии № 2, здесь на клумбах есть уже около 2 тысяч саженцев цветочной рассады.

            - Озеленение школьной территории - дело не одного дня и даже не одного года. Традиционно сложилось, что наши выпускники ежегодно высаживают кустарники, к примеру, здесь у нас есть красивая сирень. В этом году высажены яблони, черемуха, и, конечно, цветы в изобилии - в работах помогают родители и партнеры, - рассказала директор учреждения Мария Чеснокова.

            Напомним, в 2023 году Южно-Сахалинск ждет еще более масштабное озеленение, чем в прошлом – всего планируется высадить миллион цветов. Яркие клумбы появляются как на городских улицах, так и на территориях различных учреждений. Вопросы благоустройства и озеленения - один из приоритетов в работе администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, регионального куратора партийного проекта «Единой России» «Зеленая экономика».

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