В Южно-Сахалинске продолжают ремонтировать дворы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре в активной фазе ремонт дворовых территорий. В том числе работы выполняются в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2025 годы.

Совсем скоро новый облик получит территория, расположенная рядом с домом №300Б по ул. Комсомольской. Как рассказала ведущий инженер по надзору за строительством МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Светлана Мантицкая, подрядная организация выполнила работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, расширила зону парковки личного транспорта. Дополнительно смонтировано 2 лестничных марша с установкой металлических перил. Также в ближайшее время рабочие выполнят озеленение —завезен плодородный грунт, производится посев газона. Полностью завершить работы на объекте планируется не позднее 15 июля.

– Регулярно выезжаем с проверками, контролируем качество выполнения работы, соблюдение графика. На сегодняшний день организация идет с небольшим опережением, – отметила Светлана Мантицкая.

Активное участие в мониторинге принимают южно-сахалинские общественники и депутатский корпус. Как отметил депутат Городской Думы Николай Артёменко, на ремонтируемой территории часто проходят мероприятия клуба «Альтаир» Центра молодежных инициатив, в которых участвуют ветераны Великой Отечественной войны.

– Много праздников патриотической направленности, в которых задействованы и молодежь, и старшее поколение, жители близлежащих домов. Радует, что территория получит новый облик, будут созданы комфортные условия для горожан, – отметил Николай Артёменко.

Добавим, в этом году в Южно-Сахалинске планируется капитально отремонтировать порядка 20 объектов. Кроме того, в областном центре будет выполнен текущий ремонт на территории 605 дворов. Это направление находятся на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Масштабные работы проводятся при поддержке правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко.