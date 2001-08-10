В СахОУНБ продолжаются встречи по передаче опыта реализации бережливых проектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рабочая встреча с ведущими специалистами администраций, департаментов и других учреждений семи муниципальных образований области прошла 16 июня в главной библиотеке островного региона. Внутренние тренеры СахОУНБ, на примере реализованных проектов, оказали методическую помощь в инициации и реализации будущих замыслов гостей на местах. Обучение в рамках программы «Основы бережливого производства» было организовано министерством Сахалинской области по эффективному управлению регионом.

В частности, гостям рассказали о программе «Эффективный регион», познакомили с целями и задачами проекта «Образцовое учреждение», а также с оптимизированными технологическими процессами основной деятельности библиотеки.

Так, коллегам были представлены одиннадцать реализованных библиотекой проектов, с подробным описанием механики их реализации. Для наглядности участникам встречи были предоставлены материалы по каждому проекту, а также общий пакет документов с методическими рекомендациями по созданию образцового учреждения. Документы могут быть направлены на электронную почту по запросу учреждения.

Ведущие встречи – заместитель директора СахОУНБ по научной работе Марина Волкова и главный библиотекарь отдела комплексного библиотечного обслуживания Татьяна Седова – подробно рассказали о том, где брать идеи для проектов, как выявлять проблемные места процессов и искать пути решения поставленных задач. Практическим примером послужили три масштабных проекта СахОУНБ. Кроме прочего, гостям предоставили информацию о системе предложений по улучшению (ППУ), и, конечно, об имитационных тренингах «Фабрика процессов».

Слушатели изучали представленные документы, задавали уточняющие вопросы и активно участвовали в обсуждении.