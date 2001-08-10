Четыре села в северной части Сахалина получили мобильный интернет МегаФона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Около 3500 жителей четырех сел северной части Сахалина получили доступ к мобильному интернету МегаФона. Теперь гости и жители Молодежного, Ясного, Арги-Паги в Тымовском районе и села Тунгор Охинского района могут пользоваться всеми возможностями сети LTE: быстрым 4G и современными технологиями звонков.
МегаФон установил в четырех селах новое оборудование, которое обеспечило жителей скоростным мобильным интернетом четвертого поколения. Ранее абонентам компании здесь была доступна только голосовая связь.
Все села находятся в северной части острова. Арги-Паги расположено в правобережье реки Тыми в 55 км к северу от поселка Тымовское. Его название происходит от протекающих здесь рек Арги и Пага, которые на эвенкийском языке означают «лес» и «щека» или «медведь». Через село проходят автомобильная и железная дороги Южно-Сахалинск — Ноглики, здесь расположена железнодорожная станция. Тунгор находится в Охинском городском округе на берегу реки Эрри. Посёлок основан в 1960 году на месте нефтепромысла, название означает в переводе с эвенкийского Тунгэр — «озеро».
Теперь жители этих поселений смогут комфортно общаться, оперативно обращаться за медицинской помощью, не выходя из дома пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, включая государственные и финансовые порталы, получать образование онлайн или делать покупки в интернете и смотреть новинки кинопроката. Кроме того, интернет появился на участке автодороги Южно-Сахалинск — Ноглики. Скорости мобильного интернета достаточно для работы онлайн-навигаторов, загрузки карт, путеводителей и другого полезного в дороге контента. Водители могут оставаться на связи, а пассажиры – не скучать в пути.
«Жителям сел, расположенных в районах северной части острова Сахалин, где климат самый суровый по области, наличие мобильного интернета позволяет наравне с жителями больших городов оформлять необходимые документы на госуслугах, совершать покупки онлайн, следить за новостями, смотреть новые фильмы и сериалы и просто всегда быть на связи с близкими, несмотря на расстояния и погодные условия. Поэтому мы активно строим и модернизируем здесь нашу сеть, обеспечивая территорию современными телеком-сервисами. Это позволяет существенно упростить и ускорить решение бытовых и рабочих задач для сахалинцев», — прокомментировала директор МегаФона в Сахалинской области Юлия Иваницкая.
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.
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