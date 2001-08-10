Тихоокеанское
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12:21, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский опыт по внедрению инвестиционного стандарта будут использовать другие регионы России

Сахалинский опыт по внедрению инвестиционного стандарта будут использовать другие регионы России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выступил в ходе панельной сессии «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях» в рамках Петербургского международного экономического форума. Он поделился накопленным опытом работы по повышению конкурентоспособности территории.

Участниками панельной дискуссии, кроме главы островного региона, стали представители руководства федеральных органов власти, субъектов Федерации, финансово-кредитных учреждений, институтов развития, деловых объединений. Среди них, в частности, Максим Решетников, министр экономического развития РФ, Максим Топилин, председатель комитета Государственной Думы по экономической политике, Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ.

В своем выступлении Валерий Лимаренко подчеркнул, что важно упростить взаимодействие государства и инвесторов на всех уровнях. Власти Сахалинской области вместе с Министерством экономического развития РФ и Росатомом смогли на 15-20 процентов сократить сроки многих процедур, необходимых для запуска инвестиционных проектов.

- Для этого мы используем принципы бережливого производства. Вносим изменения в региональное законодательство, принимаем административные решения. По вопросам федерального законодательства взаимодействуем с Минэкономразвития РФ. В результате на островах создан региональный инвестиционный стандарт, который определяет простые и понятные правила работы с бизнесом. Инвестиционная карта региона позволяет предпринимателю, желающему вложить средства на островах, ознакомиться с конкретными проектами, узнать, где находятся точки подключения к газоснабжению, электросетям, объекты транспортной инфраструктуры. Инвестиционная декларация информирует о гарантиях, которые не допускают ухудшения условий для инвесторов. Открытость формирует и укрепляет доверие бизнеса к власти, что положительно сказывается на состоянии экономики, - отметил Валерий Лимаренко.

Глава островного региона особо подчеркнул важность проекта ЦУР: «Бизнес». Начинание, запущенное в сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Диалог», повысило скорость и качество обратной связи отраслевых блоков правительства с предпринимательским сообществом. Сахалинская область стала одним из нескольких пилотных регионов страны, где эта работа была организована на системной основе. В результате появилось «единое окно» для инвесторов. Жесткая регламентация и стандартизация на всех этапах максимально сократила путь, который проходят обращения предпринимателей к власти, и максимально повысила их эффективность.

Валерий Лимаренко подчеркнул, что внедрение инвестиционного стандарта оказывает прямое влияние на деловую активность. В прошлом году из сахалинских нефтегазовых проектов вышли крупные компании «Шелл» и «Эксон», не выполнив свои обязательства в рамках инвестиционного плана. Между тем, 2022 год оказался рекордным для островного региона. Общая сумма инвестиций составила 270 миллиардов рублей. При этом более 60 процентов средств были вложены в отрасли, не связанные с добычей нефти и газа.

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