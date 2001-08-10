Сахалинский опыт по внедрению инвестиционного стандарта будут использовать другие регионы России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выступил в ходе панельной сессии «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях» в рамках Петербургского международного экономического форума. Он поделился накопленным опытом работы по повышению конкурентоспособности территории.

Участниками панельной дискуссии, кроме главы островного региона, стали представители руководства федеральных органов власти, субъектов Федерации, финансово-кредитных учреждений, институтов развития, деловых объединений. Среди них, в частности, Максим Решетников, министр экономического развития РФ, Максим Топилин, председатель комитета Государственной Думы по экономической политике, Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ.

В своем выступлении Валерий Лимаренко подчеркнул, что важно упростить взаимодействие государства и инвесторов на всех уровнях. Власти Сахалинской области вместе с Министерством экономического развития РФ и Росатомом смогли на 15-20 процентов сократить сроки многих процедур, необходимых для запуска инвестиционных проектов.

- Для этого мы используем принципы бережливого производства. Вносим изменения в региональное законодательство, принимаем административные решения. По вопросам федерального законодательства взаимодействуем с Минэкономразвития РФ. В результате на островах создан региональный инвестиционный стандарт, который определяет простые и понятные правила работы с бизнесом. Инвестиционная карта региона позволяет предпринимателю, желающему вложить средства на островах, ознакомиться с конкретными проектами, узнать, где находятся точки подключения к газоснабжению, электросетям, объекты транспортной инфраструктуры. Инвестиционная декларация информирует о гарантиях, которые не допускают ухудшения условий для инвесторов. Открытость формирует и укрепляет доверие бизнеса к власти, что положительно сказывается на состоянии экономики, - отметил Валерий Лимаренко.

Глава островного региона особо подчеркнул важность проекта ЦУР: «Бизнес». Начинание, запущенное в сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Диалог», повысило скорость и качество обратной связи отраслевых блоков правительства с предпринимательским сообществом. Сахалинская область стала одним из нескольких пилотных регионов страны, где эта работа была организована на системной основе. В результате появилось «единое окно» для инвесторов. Жесткая регламентация и стандартизация на всех этапах максимально сократила путь, который проходят обращения предпринимателей к власти, и максимально повысила их эффективность.

Валерий Лимаренко подчеркнул, что внедрение инвестиционного стандарта оказывает прямое влияние на деловую активность. В прошлом году из сахалинских нефтегазовых проектов вышли крупные компании «Шелл» и «Эксон», не выполнив свои обязательства в рамках инвестиционного плана. Между тем, 2022 год оказался рекордным для островного региона. Общая сумма инвестиций составила 270 миллиардов рублей. При этом более 60 процентов средств были вложены в отрасли, не связанные с добычей нефти и газа.