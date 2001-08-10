Группа «Дело» примет участие в развитии транспортной и туристической инфраструктуры Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Группа компаний «Дело» и правительство Сахалинской области на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в целях развития транспортно-логистического и туристического потенциала региона. Подписи под документом поставили губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и генеральный директор Управляющей компании Группы «Дело» Дмитрий Паньков.
В соответствии с соглашением, стороны изучат возможность сотрудничества в сфере обновления портовых мощностей, в том числе ГК «Дело» примет участие в развитии порта Корсаков. Кроме того, правительство области и Группа намерены совместно развивать туристическую инфраструктуру.
- Группа компаний «Дело», которая является собственником Сахалинского морского пароходства, намерена, в том числе, изучить важный для области проект модернизации порта Корсаков. В ближайшие годы на базе этого транспортного узла мы собираемся создать многофункциональный глубоководный порт. Здесь появится грузовой пирс с контейнерным терминалом, рыбный логистический терминал на один миллион тонн продукции. Реализация проекта приведет к созданию дополнительных рабочих мест, увеличит грузопоток, обеспечит устойчивое развитие региона. Также мы вместе с Группой компаний «Дело» займемся наращиванием туристического потенциала. Количество гостей, посещающих Сахалин и Курилы, растет из года в год. У нашего туристического бизнеса хорошие перспективы. Чтобы они стали ещё лучше, надо создавать новые маршруты, в том числе и морские. Это позволит туристам посещать наши достопримечательности, до которых сейчас сложно добраться, и повысит туристическую привлекательность Сахалинской области, – заявил Валерий Лимаренко.
В рамках соглашения власти региона рассмотрят вопрос о распространении предусмотренных законодательством мер по стимулированию региональных инвестпроектов на компании Группы «Дело».
- Соглашение позволит создать задел для дальнейшего развития портовой инфраструктуры Сахалинской области, модернизации пассажирского и грузового торгового флота и реализации новых логистических проектов, что особенно актуально на фоне растущих потребностей в перевозках продукции как во внутрироссийском, так и в международном сообщении. Мы рассчитываем, что совместно с властями региона мы сможем обеспечить развитие флота и дать стратегический импульс развития нашему судоходному активу – Сахалинскому морскому пароходству, – отметил Дмитрий Паньков.
Группа компаний «Дело» – российский транспортно-логистический холдинг, который владеет и управляет сетью морских и железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров, фитинговых платформ и собственным флотом.
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