Сквер в Поронайске украсили кованые фигуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сквере на перекрестке улиц Победы и Октябрьской завершается установка новых арт-объектов. Общественное пространство украсили кованые фигуры мужчины и женщины и музыкальных инструментов – рояля, виолончели и саксофона.

Изготовили композиции умельцы Борис Загороднев и Антон Волков из Поронайска. Как поделились авторы скульптур, на изготовление ушло около тонны металла.

- Фигуры создавались по индивидуальным эскизам в течение полугода. Прорабатывалась каждая деталь. Думаем, что их оценят жители и гости города. Несмотря на то, что скульптуры выполнены из качественного металла и имеют высокую прочность, надеемся, что их не повредят вандалы. Хочется, чтобы в нашем городе становилось еще больше ухоженных и красивых мест, - поделился Антон Волков.

Сейчас умельцы завершают монтаж и покраску скульптур. Также в сквере планируется высадить новый газон.