Под опоры для нового моста через р. Сусуя завершают бурение скважин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается реконструкция моста через реку Сусуя на ул. Сахалинской. Сейчас специалисты подрядной организации завершают работы по бурению скважин под опоры будущего моста.

- Подрядная организация ведет работы в соответствии с графиком. Строители обеспечены необходимой техникой и материалами в полной мере. Специалисты управления регулярно выезжают на объект для контроля, - комментирует ведущий инженер по надзору за строительством МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Александр Салабаев.

Параллельно специалисты подрядной организации продолжают демонтаж конструкций существующего объекта.

Напомним, мост закрылся на реконструкцию в ноябре 2022 года, срок окончания работ по муниципальному контракту - 1 июля 2024 года. На объекте перед началом строительства выполнили вынос коммуникаций (водопровода, хозяйственно-бытовой канализации), линий электропередачи.

Движение транспорта на время строительства осуществляется по специально возведенному временному мосту протяженностью 30 метров.