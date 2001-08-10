Под опоры для нового моста через р. Сусуя завершают бурение скважин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается реконструкция моста через реку Сусуя на ул. Сахалинской. Сейчас специалисты подрядной организации завершают работы по бурению скважин под опоры будущего моста.
- Подрядная организация ведет работы в соответствии с графиком. Строители обеспечены необходимой техникой и материалами в полной мере. Специалисты управления регулярно выезжают на объект для контроля, - комментирует ведущий инженер по надзору за строительством МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Александр Салабаев.
Параллельно специалисты подрядной организации продолжают демонтаж конструкций существующего объекта.
Напомним, мост закрылся на реконструкцию в ноябре 2022 года, срок окончания работ по муниципальному контракту - 1 июля 2024 года. На объекте перед началом строительства выполнили вынос коммуникаций (водопровода, хозяйственно-бытовой канализации), линий электропередачи.
Движение транспорта на время строительства осуществляется по специально возведенному временному мосту протяженностью 30 метров.
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