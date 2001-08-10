Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июня 2023
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16:57, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Цикл обучающих лекций от «Единой России» для граждан серебряного возраста

Цикл обучающих лекций от «Единой России» для граждан серебряного возраста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Школа актива «Старшее поколение» запускает одноимённый проект совместно с Высшей партийной школой. Проводить лекции будут ведущие эксперты, партийные активисты и депутаты разного уровня. 
 
Уже, сегодня 15 июня, стартует новый модуль Школы актива «Старшее поколение», посвящённый вопросам пенсионного обеспечения. Стать участником проекта может любой желающий, а подключиться к семинару можно по ссылке: https://vpsh.er.ru/education/course/280.

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