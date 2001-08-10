Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июня 2023
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16:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Акцию по профилактике ДТП провели в Поронайске

Акцию по профилактике ДТП провели в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 15 июня, отмечается Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам.
 
С начала года в Сахалинской области произошло 4 ДТП на переездах. В 2022 году – 4 ДТП, в 2021 году – 4 ДТП. Все они были допущены из-за нарушений водителями автотранспорта правил дорожного движения. Чтобы помочь сократить эту печальную статистику в Поронайске провели акцию, посвященную безопасности переездах. К акции присоединились работники железной дороги, ГИБДД, Администрации Поронайского городского округа и районного Собрания.
 
Участники акции провели профилактические беседы с водителями и вручили им памятки, призывающие неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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