Акцию по профилактике ДТП провели в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 15 июня, отмечается Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам.

С начала года в Сахалинской области произошло 4 ДТП на переездах. В 2022 году – 4 ДТП, в 2021 году – 4 ДТП. Все они были допущены из-за нарушений водителями автотранспорта правил дорожного движения. Чтобы помочь сократить эту печальную статистику в Поронайске провели акцию, посвященную безопасности переездах. К акции присоединились работники железной дороги, ГИБДД, Администрации Поронайского городского округа и районного Собрания.

Участники акции провели профилактические беседы с водителями и вручили им памятки, призывающие неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.