Тихоокеанское
информационное агентство
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16:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Общество «Эдельвейс» и серебряные добровольцы вновь собрали посылки для бойцов в зоне СВО

Общество «Эдельвейс» и серебряные добровольцы вновь собрали посылки для бойцов в зоне СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Маскировочную сеть ручной работы передали для бойцов в зону СВО участники Южно-Сахалинской местной общественной организации инвалидов «Эдельвейс». Общественники являются постоянными участниками проекта «Сопричастность». В этот раз к ним присоединились серебряные добровольцы центра «Молоды душой», вместе они плели сеть и изготавливали сувениры для военных.

            - Нам поступило предложение от общества «Эдельвейс» принять участие в изготовлении маскировочной сети, мы с огромный удовольствием на это откликнулись. В работу вкладывали свою душу, за это время мы сдружились и будем продолжать совместную работу дальше, - рассказала руководитель центра серебряного добровольчества «Молоды душой» Наталья Новопашина. - Мы обязаны помочь нашим ребятам, это наш небольшой вклад в победу, мы всегда поддержим наших бойцов.

            Участники организации инвалидов «Эдельвейс» совместно с серебряными добровольцами смастерили для бойцов в зоне СВО маскировочную сеть размерам 3х4 метра, изготовили 400 пар стелек. Посылки сегодня передали в штаб общественной поддержки партии «Едина Россия». Кроме того рукодельницы сшили памятные сувениры.

            - Мы сделали ангелочков для наших ребят и куклы-обереги, у каждой есть специальная ниточка - это символ дороги домой, чтобы все обязательно вернулись здоровые, - поделилась председатель Южно-Сахалинской местной общественной организации инвалидов «Эдельвейс» Наталья Корниясова. - Наши женщины были очень активны, мы собирались все вместе: плели сети, вязали носочки и делали поделки - все, чтобы поддержать наших бойцов, их моральный дух.

            Напомним, проект «Сопричастность» инициирован губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения, секретарем которого является мэр города Сергей Надсадин. Стать участником проекта может любой желающий.       

             Перечень необходимых вещей и медикаментов для бойцов в зоне СВО можно найти в официальном телеграм-канале местного отделения партии «Единая Россия»: https://t.me/er_uzhno/493. Пункты приема посылок открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (каб.325) и по ул. Больничной, 34.

            Подробную информацию о проекте можно получить по телефону горячей линии: 8-924-881-68-0, ежедневно с 9.00 до 19.00.

 

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