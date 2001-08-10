Общество «Эдельвейс» и серебряные добровольцы вновь собрали посылки для бойцов в зоне СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Маскировочную сеть ручной работы передали для бойцов в зону СВО участники Южно-Сахалинской местной общественной организации инвалидов «Эдельвейс». Общественники являются постоянными участниками проекта «Сопричастность». В этот раз к ним присоединились серебряные добровольцы центра «Молоды душой», вместе они плели сеть и изготавливали сувениры для военных.
- Нам поступило предложение от общества «Эдельвейс» принять участие в изготовлении маскировочной сети, мы с огромный удовольствием на это откликнулись. В работу вкладывали свою душу, за это время мы сдружились и будем продолжать совместную работу дальше, - рассказала руководитель центра серебряного добровольчества «Молоды душой» Наталья Новопашина. - Мы обязаны помочь нашим ребятам, это наш небольшой вклад в победу, мы всегда поддержим наших бойцов.
Участники организации инвалидов «Эдельвейс» совместно с серебряными добровольцами смастерили для бойцов в зоне СВО маскировочную сеть размерам 3х4 метра, изготовили 400 пар стелек. Посылки сегодня передали в штаб общественной поддержки партии «Едина Россия». Кроме того рукодельницы сшили памятные сувениры.
- Мы сделали ангелочков для наших ребят и куклы-обереги, у каждой есть специальная ниточка - это символ дороги домой, чтобы все обязательно вернулись здоровые, - поделилась председатель Южно-Сахалинской местной общественной организации инвалидов «Эдельвейс» Наталья Корниясова. - Наши женщины были очень активны, мы собирались все вместе: плели сети, вязали носочки и делали поделки - все, чтобы поддержать наших бойцов, их моральный дух.
Напомним, проект «Сопричастность» инициирован губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения, секретарем которого является мэр города Сергей Надсадин. Стать участником проекта может любой желающий.
Перечень необходимых вещей и медикаментов для бойцов в зоне СВО можно найти в официальном телеграм-канале местного отделения партии «Единая Россия»: https://t.me/er_uzhno/493. Пункты приема посылок открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (каб.325) и по ул. Больничной, 34.
Подробную информацию о проекте можно получить по телефону горячей линии: 8-924-881-68-0, ежедневно с 9.00 до 19.00.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:33 9 Июня В Сахалинской области двое бывших полицейских получили реальные сроки за мошенничество
15:31 9 Июня Сахалинка дала знакомому кредитку, чтобы тот купил сигареты, а он загулял с чужой картой, пока не потерял ее
- 16:15 9 Июня Большая праздничная программа ждет южносахалинцев и гостей города в День России
12:30 9 Июня Восточный военный округ примет участие в уникальной экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда"
16:17 26 Мая Новая схема организации дорожного движения на перекрестке Ленина-Украинская Южно-Сахалинска необходима для снижения количества ДТП
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
10:04 29 Мая Команда нового аэровокзала в Южно-Сахалинске готовится к открытию
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
Выбор редакции
- 17:45 Вчера Под опоры для нового моста через р. Сусуя завершают бурение скважин
- 13:13 Вчера Сахалинская область второй раз за год поучаствует во всероссийском конкурсе проектов благоустройства
- 11:56 Вчера Сахалинские органы исполнительной и законодательной власти соревновались в баскетболе
- 17:14 14 Июня Сахалинцы выявили самых быстрых кросс-кантри велогонки
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?