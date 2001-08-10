«Единая Россия» внесла более 70 изменений в народную программу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Они дополняют все разделы документа и предусматривают появление двух новых – «Развитие новых регионов» и «Развитие туризма»
Новые положения народной программы «Единой России» расширяют программу капремонта, которую «Единая Россия» вместе с Минпросвещения проводит в школах, на колледжи и техникумы. Распространяют инициативу по снижению бюрократической нагрузки на учителей на учреждения среднего профессионального образования. Ускоряют внедрение телемедицинских технологий и обеспечивают модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.
По всем направлениям работа началась ещё до официального утверждения в народной программе.
«По многим уже есть хорошие результаты. За 2022 год процент достижения годового плана (реализации программы – прим. ред.) составил 92%. В первый квартал 2023 года объём выполнен на 35%», – рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.
В документ также вошло положение о реализации программы капремонта и модернизации коммунальных объектов в регионах – при поддержке партии средства на ее реализацию предусмотрены в бюджете.
Положения раздела «Развитие новых регионов» предусматривают интеграцию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь страны, формирование объединённой транспортно-логистической инфраструктуры, оперативное восстановление жилья и социальной инфраструктуры, организацию системы гуманитарной и волонтёрской помощи.
«Только за первые три месяца этого года на Донбассе, в Запорожье и Херсонщине построены и отремонтированы почти полмиллиона квадратных метров жилья, более 400 школ, детских садов. Планируется восстановить и построить ещё 360 объектов», – сообщила замсекретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова. Она стала координатором нового раздела народной программы.
В приоритете – обеспечение жителей новых регионов всеми мерами соцподдержки в соответствии с российскими стандартами.
«Единой Россией» создан штаб по гуманитарному сотрудничеству, который во взаимодействии с профильными ведомствами помогает донастраивать эту систему в конкретных ситуациях. Также нужно налаживать работу по доступной социально-педагогической помощи и медицинской деятельности в сиротских учреждениях Донбасса, вести мониторинг всех социальных учреждений, которые работают сегодня на новых территориях и помогать», – отметила Анна Кузнецова.
Отдельно выделяется направление по гуманитарной помощи новым регионам.
Помимо этого, в народной программе «Единой России» появился раздел, посвящённый развитию внутреннего туризма. Он поможет решать вопросы повышения качества и доступности путешествий, наличия квалифицированных кадров туристической отрасли, патриотического воспитания молодёжи в контексте образовательного туризма и отдельных направлений – гастро-, агро- и экотуризма.
Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.
Фракция «Единой России» консолидировано проголосовала за бюджет на 2023-2025 годы. В документе нашли отражение все инициативы и поручения Президента, которые глава государства дал в Посланиях 2020-2021 годов и на Съезде «Единой России», а финансирование всех блоков народной программы партии детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком Правительства. Социальные обязательства государства на ближайшую трёхлетку и выполнение положений народной программы партии обеспечены.
«Сейчас Дальний Восток является одним из наиболее популярных направлений внутреннего туризма. И, выбирая Сахалин и Курилы, туристы ждут не только красивую природу, островную гастрономию, но и качественный сервис, современную инфраструктуру. Мы в регионе усиленно работаем над этим: строится гостиничный фонд категории 4 и 5 звезд, развиваются популярные туристические локации. Если говорить о патриотическом воспитании молодежи, то в рамках реализации региональной программы детского социального турима, в этом году включены экскурсии, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Считаю это очень важным, так как именно на этапе школьного возраста формируются моральные ценности у ребенка», - прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
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