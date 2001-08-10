В Южно-Сахалинске продолжается работа по ликвидации борщевика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска продолжает комплекс мероприятий по организации уничтожения борщевика Сосновского на территории всего городского округа.

Работы по ликвидации борщевика стартовали в мае. За это время работы выполнены на площади более 19,6 га. Таким образом, по плану-графику на территории Ново-Александровска обработано более 2 га, в Новой Деревне — 4 га, в Луговом и Ключах — 4,4 га, в Дальнем и Южно-Сахалинске — 4,2 га. Также по заявкам горожан работы по уничтожению борщевика суммарно проведены на 5 га. На предстоящей неделе подрядные организации продолжат ликвидацию на участках расположенных как в планировочных районах, так и на территории Южно-Сахалинска.

Борьба с опасным растением в жилых районах, водоохранных зонах водных объектов, зонах санитарной охраны источников водоснабжения ведется механизированно и в ручную, применение же специальных пестицидов используется только на территориях, на которых не распространяются ограничения по применению химического способа.

Напомним, осуществлять борьбу с борщевиком на своих территориях обязаны также владельцы земельных участков, освобождать от сорняка придомовые территории - входит в обязанность управляющих компаний. Совместная работа позволит достигнуть более эффективных результатов.

Администрация Южно-Сахалинска призывает землепользователей содержать участки в надлежащем состоянии и своевременно избавляться от борщевика. Специалисты отдела муниципального жилищного контроля в ходе ежедневного мониторинга придомовых территорий проверяют, насколько своевременно УК принимают меры по окосу травы, в том числе борщевика. В случае выявления нарушений выдают предостережениям с установлением срока для принятия мер.

В Южно-Сахалинске создана интерактивная карта «Ареал распространения борщевика Сосновского». На нее занесены участки площадью ориентировочно 86 га, это в основном территории, на которых ранее велась борьба с борщевиком. Информация о произрастающем на территории города борщевике от жителей принимается через портал «Сахалин.онлайн». Горожанам необходимо приложить фотографию, указать месторасположение на карте (геолокацию). Информацию также внесут на интерактивную карту в целях принятия оперативных мер по уничтожению сорняка.

Как отмечают в МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска», в этом году до конца сезона в планах ликвидировать борщевик ориентировочно на площади более 170 га муниципальных земель (с учетом многократного уничтожения на одной и той же площади 4-5 раз за сезон при механическом скашивании). Для сравнения, в прошлом году работы были выполнены на площади более 83 га.