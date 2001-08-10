В Южно-Сахалинске продолжается работа по ликвидации борщевика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска продолжает комплекс мероприятий по организации уничтожения борщевика Сосновского на территории всего городского округа.
Работы по ликвидации борщевика стартовали в мае. За это время работы выполнены на площади более 19,6 га. Таким образом, по плану-графику на территории Ново-Александровска обработано более 2 га, в Новой Деревне — 4 га, в Луговом и Ключах — 4,4 га, в Дальнем и Южно-Сахалинске — 4,2 га. Также по заявкам горожан работы по уничтожению борщевика суммарно проведены на 5 га. На предстоящей неделе подрядные организации продолжат ликвидацию на участках расположенных как в планировочных районах, так и на территории Южно-Сахалинска.
Борьба с опасным растением в жилых районах, водоохранных зонах водных объектов, зонах санитарной охраны источников водоснабжения ведется механизированно и в ручную, применение же специальных пестицидов используется только на территориях, на которых не распространяются ограничения по применению химического способа.
Напомним, осуществлять борьбу с борщевиком на своих территориях обязаны также владельцы земельных участков, освобождать от сорняка придомовые территории - входит в обязанность управляющих компаний. Совместная работа позволит достигнуть более эффективных результатов.
Администрация Южно-Сахалинска призывает землепользователей содержать участки в надлежащем состоянии и своевременно избавляться от борщевика. Специалисты отдела муниципального жилищного контроля в ходе ежедневного мониторинга придомовых территорий проверяют, насколько своевременно УК принимают меры по окосу травы, в том числе борщевика. В случае выявления нарушений выдают предостережениям с установлением срока для принятия мер.
В Южно-Сахалинске создана интерактивная карта «Ареал распространения борщевика Сосновского». На нее занесены участки площадью ориентировочно 86 га, это в основном территории, на которых ранее велась борьба с борщевиком. Информация о произрастающем на территории города борщевике от жителей принимается через портал «Сахалин.онлайн». Горожанам необходимо приложить фотографию, указать месторасположение на карте (геолокацию). Информацию также внесут на интерактивную карту в целях принятия оперативных мер по уничтожению сорняка.
Как отмечают в МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска», в этом году до конца сезона в планах ликвидировать борщевик ориентировочно на площади более 170 га муниципальных земель (с учетом многократного уничтожения на одной и той же площади 4-5 раз за сезон при механическом скашивании). Для сравнения, в прошлом году работы были выполнены на площади более 83 га.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:33 9 Июня В Сахалинской области двое бывших полицейских получили реальные сроки за мошенничество
15:31 9 Июня Сахалинка дала знакомому кредитку, чтобы тот купил сигареты, а он загулял с чужой картой, пока не потерял ее
- 16:15 9 Июня Большая праздничная программа ждет южносахалинцев и гостей города в День России
12:30 9 Июня Восточный военный округ примет участие в уникальной экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда"
16:17 26 Мая Новая схема организации дорожного движения на перекрестке Ленина-Украинская Южно-Сахалинска необходима для снижения количества ДТП
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
10:04 29 Мая Команда нового аэровокзала в Южно-Сахалинске готовится к открытию
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
Выбор редакции
- 17:45 Вчера Под опоры для нового моста через р. Сусуя завершают бурение скважин
- 13:13 Вчера Сахалинская область второй раз за год поучаствует во всероссийском конкурсе проектов благоустройства
- 11:56 Вчера Сахалинские органы исполнительной и законодательной власти соревновались в баскетболе
- 17:14 14 Июня Сахалинцы выявили самых быстрых кросс-кантри велогонки
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?