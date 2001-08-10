Сахалинская область второй раз за год поучаствует во всероссийском конкурсе проектов благоустройства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За выделение средств из федерального бюджета поборются проекты благоустройства общественных пространств из Корсакова, Холмска, Долинска, Макарова, Александровск-Сахалинского, Курильска, Северо-Курильска и Южно-Сахалинска. Всего от островного региона представят 10 объектов. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды для регионов Дальнего Востока проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ.
– В этом году в конкурсе уже одержали победу четыре наших проекта. Островной регион получил 500 миллионов рублей из федерального бюджета на их реализацию. Благодаря выигранным средствам ускорился темп работ по обустройству смотровой площадки на улице 60 лет Октября и пешеходной лестницы в Курильске, Янтарного парка в Долинске, сквера на улице Краснофлотской в Корсакове и набережной реки Рогатки в областной столице. Такая поддержка существенно расширяет наши возможности. В связи с этим мы решили вновь попробовать свои силы, – рассказала руководитель регионального центра компетенций по вопросам городской среды Виктория Доля.
Сахалинская область предлагает комплексно благоустроить парк «Дальний» и продолжить работы на набережной реки Рогатки в Южно-Сахалинске, в рамках второго этапа привести в порядок территорию вдоль реки Корсаковки, реализовать проект «Сквер танцующих деревьев» в Курильске, выполнить второй этап обустройства спортивно-оздоровительного парка в Долинске.
Также в числе идей – благоустройство площади Мира на улице Советской в Холмске, вторая очередь реконструкции парка им. П.А. Леонова в Александровске-Сахалинском, обустройство набережной Второго Курильского пролива в Северо-Курильске.
Еще два проекта представит Макаровский городской округ. Это парк на храмовой горе «Лестница в небо» и этнографический парк «На краю земли».
– Очень почётно принимать участие в конкурсе такого уровня. Надеюсь, наши инициативы оценят по достоинству, и мы сможем направить выигрыш на скорейшую реализацию нового общественного пространства. Такие конкурсы проводятся в первую очередь для жителей, чтобы они получали новые уютные места отдыха, – поделился глава Макаровского городского округа Сергей Фертиков.
В ближайшее время необходимые для участия в конкурсе документы будут отправлены в Минстрой России. Размер призового фонда – 5 миллиардов рублей. Эти средства распределят среди 50 победителей в соответствии с категориями. Подведение итогов конкурса запланировано до 24 июля 2023 года. Реализовывать проекты будут в 2024 году.
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