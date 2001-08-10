В Сахалинский онкодиспансер поступило новейшее оборудование
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На аппарате нового поколения будут работать хирурги абдоминального отделения, которые выполняют сложные операции на органах брюшной полости. Оборудование поступило в медицинское учреждение в рамках национального проекта «Здравоохранение», который реализуется в регионе по поручению Президента Владимира Путина.
Лапароскопические методы позволяют существенно расширить спектр хирургических вмешательств по удалению злокачественных новообразований. Такая практика в областном онкодиспансере была внедрена несколько лет назад, но возможности нового комплекса стали прорывом для островной медицины. Оборудование позволяет создавать во время операции объемную визуализацию и транслировать изображение высокой четкости в 4К на жидкокристаллический монитор.
– Аппарат не только совершенствует работу специалистов, но и ускоряет процесс реабилитации пациентов после операции. К опухоли теперь можно подобраться максимально близко, удалить ее и быстро закрыть сосуды, не причиняя вред лимфатическим узлам. Это позволит вдвое сократить время на восстановление пациента – с шести дней до трех, – рассказал главный врач областного онкологического диспансера Сергей Старцев.
Новый комплекс поступил в абдоминальное отделение три недели назад, за это время хирурги смогли провести с его помощью уже больше 20 операций.
– Мы и до этого выполняли лапароскопические вмешательства без разрезов – через проколы. Но теперь в 3D-очках мы видим каждый изгиб внутренних органов тканей с высочайшей детализацией и можем действовать быстрее и четче, сокращая время операции и повышая точность действий, – пояснил заведующий отделением абдоминальной хирургии Роман Су.
Сахалинский окодиспансер – единственный на Дальнем Востоке, где проводятся подобные операции. В следующем году лапароскопическипе стойки нового поколения появятся также в торакальном отделении, что позволит усовершенствовать качество лечения доброкачественных и злокачественных опухолей трахеи, легких, средостения, желудка, пищевода и грудной стенки.
В островном регионе за прошлый год удалось увеличить среднюю продолжительность жизни на 1,5 года, в том числе снизилась смертность от злокачественных новообразований. Механизмы повышения продолжительности жизни станут также одной из основных тем VIII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики», которая пройдет в Благовещенске с 6 по 7 июля. В работе конференции примет участие делегация Сахалинской области.
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