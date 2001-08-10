Военнослужащие ВВО и добровольцы на Сахалине проходят этап одиночной боевой подготовки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) и добровольцы осваивают стрельбу из всех видов стрелкового оружия.
Практические стрельбы проходят на полигоне армейского корпуса ВВО «Троицкий», где под руководством опытных офицеров и участников специальной военной операции (СВО) в ходе занятий по боевой подготовке выполняют боевые стрельбы из стрелкового оружия.
Военнослужащие ВВО и добровольцы, вне зависимости от своей воинской должности, обучаются стрельбе из автоматов АК-74, 7,62-мм пулемётов Калашникова и крупнокалиберного станкового пулемёта ДШК.
Стрельба ведётся из различных положений для стрельбы, как с места, так и в движении. Для скрытного перемещения по полю боя военнослужащие используют неровности местности, фрагменты зданий и другие, естественные и искусственные укрытия.
Также военнослужащие и добровольцы на Сахалине обучаются минно-взрывному делу, тактической медицине и другим военным дисциплинам.
На данном этапе обучения личный состав проходит одиночную подготовку, по его завершению военнослужащие ВВО приступят к боевому слаживанию в составе мотострелковых подразделений.
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