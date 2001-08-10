Общественники проинспектировали ремонт участка улицы Крайней

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожный общественный совет продолжает принимать участие в мониторинге городских улиц, на которых ведутся ремонтные работы. Сегодня утром члены совета совместно со специалистами администрации города, представителями подрядной организации выехали на участок ул. Крайней от ул. Долинской до ул. Карьерной. Работы здесь проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качества дороги».

В рамках капитального ремонта на участке общей протяженностью 760 метров обустроят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров с обеспечением доступа маломобильных групп населения, уложат тактильную плитку, также в планах стоит озеленение территории, рассказал начальник производственно-технического отдела МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Дмитрий Гельд.

В целом, по результатам проверки представители дорожного совета дали положительную оценку выполненным работам.

- Все идет по графику, есть небольшие моменты, но серьезных нареканий к подрядчику нет. Темпы работ хорошие, это видно по выполненному объему. Улица нагружена транспортом, важно, что ей уделяется внимание, - отметил председатель общественного дорожного совета Южно-Сахалинска Валерий Ерохов.

Подрядчик ООО «Вертикаль» все работы планирует завершить до 20 июля.

- Ежедневно работы на участке ведут 10-15 человек и 4-5 единиц техники. Перекрытия движения нет, по необходимости, учитывая транспортную нагрузку, будет работать регулировщик, - комментирует представитель компании Антон Полянский.

Депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Сергей Дубов, участвовавший в объезде, также отметил хорошие темпы работ.

- В прошлом году мы совместно с жителями подавали предложения в администрацию по поводу обустройства парковочного кармана вдоль дома по ул. Крайней, 30. Сегодня я увидел, что это решение отражено в проекте. Важно, что общественники и жители принимают участие в обсуждении, вносят предложения, которые администрация учитывает, - комментирует Сергей Дубов.

Работа по улучшению состояния дорог, приведение их в соответствие техническим нормам является ключевым направлением в вопросах благоустройства для администрации Южно-Сахалинска. В 2022 году в областной столице в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» работы были выполнены на 13 объектах общей протяженностью 10,6 км, в том числе на улицах Украинской, Шоссейной, Авиационной, Комарова, Детской, Ленина, Лермонтова, пр. Победы и др. В 2023 году реализация проекта «БКД» продолжается. Помимо ул. Крайней, заключен контракт на капитальный ремонт пр. Победы от площади Победы до ул. Комсомольской. Также завершится капитальный ремонт ул. Зеленой в Березняках.