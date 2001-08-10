Довузовские учебные заведения Минобороны России приступили к приему кандидатов на поступление в училища

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Право на зачисление в военные училища без вступительных испытаний распространяется на детей граждан, погибших или получивших травму (ранение, контузию), либо заболевание при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в ходе специальной военной операции, принимающих (принимавших) участие в СВО, а также принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в других государствах.

Дополнительную информацию можно получить в отделении призыва и подготовки граждан на военную службу (ул. Чехова, 4, каб. 6) в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Справки по телефону 43-04-52.