Встреча с героями-ликвидаторами последствий Нефтегорского и Невельского землетрясений прошла в СахОУНБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие прошло в главной библиотеке области 14 июня в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Знание. Герои». Сотрудники МЧС, принимавшие участие в ликвидации последствий Нефтегорского и Невельского землетрясений, рассказали о тех страшных событиях.

Начальник поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области Дмитрий Кублицкий поделился со слушателями воспоминаниями о последствиях ужасного землетрясения в Нефтегорске, а также о том, как он лично принимал участие в поиске и спасении пострадавших. В то время Дмитрий состоял в Читинском областном поисково-спасательном отряде. Когда стало известно о трагедии, спасатель и его коллеги, всего 10 человек, отправились на Сахалин в Нефтегорск.

— Когда мы подлетали к Нефтегорску, вертолет делал круг над поселком, и была видна вся трагедия, у меня сразу промелькнула мысль - «добро пожаловать в ад».

Дмитрий рассказал, что всего на момент прибытия полностью разрушено было пятнадцать пятиэтажных домов, три из которых были объяты пламенем. В первые минуты после землетрясения жители поселка смогли своими силами локализовать возгорание, что не позволило пламени распространиться дальше. Когда отряд Дмитрия подключился к поисковой работе, за три дня удалось спасти девять человек, из которых трое – дети. Также во время выступления спасатель рассказал о всем известной «минуте тишины», которую используют во время чрезвычайных ситуаций поисковики. Идея этого метода появилась именно во время ликвидации последствий Нефтегорского землетрясения. По словам Дмитрия, «минута тишины» на практике показала свою эффективность. Каждые три часа на 10 минут спасатели затихали и внимательно вслушивались, чтобы обнаружить по звукам людей под завалами.

— На вторые сутки во время одной из «минут тишины» мы определили местоположение женщины. Женщина была придавлена плитой. мы предоставили ей доктора, напоили. Она сказала нам, что слышала голоса двоих детей. Мы начали их искать, очень быстро на контакт вышла Маша. Она была постарше и пошустрее. – поделился воспоминаниями поисковик.

Всего за время операции в Нефтегорске было найдено более четырехсот выживших. Сейчас на месте поселка расположен мемориальный комплекс в память о жертвах землетрясения.

Далее с сообщением о ликвидации последствий Невельского землетрясения выступил начальник подразделения поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова Альгис Мейжис.

— Отряд собрался, по тревоге всех подняли. Все, кто был не в отпуске, кто был в городе, все уехали в Невельск и начали работать.

Основная работа спасателей заключалась в том, что необходимо было помочь людям выбраться из зданий, вынести тяжелобольных, стариков и детей. Также отряд занимался установкой лагеря временного содержания, куда потом направляли невельчан. Одной из важных задач для спасателей была и эвакуация архивов с документами из здания Невельской прокуратуры.

— Проблема еще заключалась в том, что были повторные толчки в здании, где мы работали. Постоянно вынуждены были быть начеку, так как важно было не повредить ничего.

В общей сложности отряд Альгиса находился в Невельске около трех месяцев. Все это время спасатели продолжали помогать гражданам, в том числе и в решении бытовых вопросов.

В завершение мероприятия от лица всех присутствующих поблагодарила героев за их работу заместитель директора СахОУНБ по научной работе Марина Волкова.

— От имени библиотеки хочу выразить вам искреннюю благодарность, что вы сегодня участвовали во Всероссийской акции. Надеюсь эта встреча не будет последней, и вы примете участие в других мероприятиях и расскажете о безопасности, и как нужно действовать в критических ситуациях.