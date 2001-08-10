В Сахалинэнерго стартовал первый сезон студенческих энергетических отрядов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро») приступили к работе студенческие энергетические отряды. В течение двух месяцев будущие профессионалы получат практические знания, смогут заработать и получить реальные перспективы дальнейшего трудоустройства в крупнейшей энергокомпании региона.

Более 50 студентов-старшекурсников, которые обучаются энергетическим специальностям в Сахалинском государственном университете, Дальневосточном государственном университете путей сообщения, Сахалинском промышленно-экономическом техникуме и Политехническом колледже официально трудоустроены, обеспечены спецодеждой и всем необходимым для работы.

В преддверии трудового сезона участники студенческих отрядов сдали экзамен по электробезопасности, что является обязательным условием для допуска к работам. Студенты участвуют в осмотрах электрооборудования, обновлении диспетчерских наименований, уборке территорий подстанций, инвентаризации складских запасов, ошкуровке опор ЛЭП, составлении реестра оборудования, подготовке перечня объектов в охранных зонах линий электропередачи. Кроме того, их планируют привлекать к проведению уроков электробезопасности для младших школьников.

На прошлой неделе генеральный директор Сахалинэнерго Сергей Иртов, представители Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области и учебных заведений встретились со студентами, которые поделись поделились впечатлениями от работы, высказали предложения и пожелания.

«Организация работы стройотрядов проводится в рамках программы Сахалинэнерго по развитию сотрудничества с учебными заведениями региона с целью повышения уровня подготовки выпускников, а также удовлетворения потребности энергокомпании в высококвалифицированных специалистах», - отметил Сергей Иртов.