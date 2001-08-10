Тихоокеанское
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Дорожная обстановка в Южно-Сахалинске 14 июня
16:38, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Юная сахалинка успешно выступила на крупных фестивалях

Юная сахалинка успешно выступила на крупных фестивалях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На двух масштабных фестивалях успешно выступила южносахалинка Анастасия Гацуленко. Она была в составе сахалинской делегации участников XVI Международного творческого фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья "Шаг навстречу!" (Санкт-Петербург).

240 участников из 43 регионов Российской Федерации представили свое мастерство в исполнительском и вокальном жанре, в художественном и декоративно-прикладном направлениях, жестовом пении, хореографии и художественном чтении.

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Сахалинцы смогли удивить членов жюри уникальной танцевальной постановкой. Ее особенность в том, что для подготовки номера южносахалинка Анастасия Гацуленко он-лайн репетировала со своим партнером из Санкт-Петербурга Георгием Давыденко.

Идея совместного номера появилась на фестивале "Поющие острова", когда мама Георгия участвовала в конкурсе в качестве члена жюри и была восхищена способностями девочками. Родители решили пойти на эксперимент и на помощь пришли современные технологии и талантливый наставник Павел Анатольевич Чеканов (танцевально-спортивный клуб "Фуэгос").

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Анастасия также была приглашена в Москву на Гала-концерт, посвящённый Дню защиты детей, где стала победителем международной премии Золотой шар от Уполномоченного по правам защиты человека Москальковой Татьяны Николаевны в номинации "Танец" и во Всероссийском конкурсе "Мой здоровый образ жизни".

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