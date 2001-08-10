16:38, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Юная сахалинка успешно выступила на крупных фестивалях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На двух масштабных фестивалях успешно выступила южносахалинка Анастасия Гацуленко. Она была в составе сахалинской делегации участников XVI Международного творческого фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья "Шаг навстречу!" (Санкт-Петербург).
240 участников из 43 регионов Российской Федерации представили свое мастерство в исполнительском и вокальном жанре, в художественном и декоративно-прикладном направлениях, жестовом пении, хореографии и художественном чтении.
Сахалинцы смогли удивить членов жюри уникальной танцевальной постановкой. Ее особенность в том, что для подготовки номера южносахалинка Анастасия Гацуленко он-лайн репетировала со своим партнером из Санкт-Петербурга Георгием Давыденко.
Идея совместного номера появилась на фестивале "Поющие острова", когда мама Георгия участвовала в конкурсе в качестве члена жюри и была восхищена способностями девочками. Родители решили пойти на эксперимент и на помощь пришли современные технологии и талантливый наставник Павел Анатольевич Чеканов (танцевально-спортивный клуб "Фуэгос").
Анастасия также была приглашена в Москву на Гала-концерт, посвящённый Дню защиты детей, где стала победителем международной премии Золотой шар от Уполномоченного по правам защиты человека Москальковой Татьяны Николаевны в номинации "Танец" и во Всероссийском конкурсе "Мой здоровый образ жизни".
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