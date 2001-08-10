В Ногликах прошла встреча в рамках проекта «Управдом»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники обсудили вопросы, связанные с сервисом «Мой управдом», раздельным сбором твердых бытовых отходов, а также проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в районе. Кроме того, собравшимся рассказали о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Специалисты региональных министерства ЖКХ, государственной жилищной инспекции и Фонда капитального ремонта на встрече подробно проконсультировали граждан по различным вопросам. Благодаря участию во встречи представителей районной администрации и управляющих компаний некоторые вопросы удалось решить на месте.

Так, к примеру, жительницу дома №1 по ул. Ак. Штенберга интересовал вопрос, когда благоустроят дворовую территорию по данному адресу.

– Капитальный ремонт дворовой территории планируется реализовать в период 2023-2024 гг.. В настоящее время прорабатывается вопрос финансирования проекта за счет средств местного бюджета. А в связи с высокой стоимостью строительно-монтажных работ решается вопрос о дополнительном финансировании из областного бюджета, – пояснила директор департамента жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации городского округа Ногликский Ольга Логарева.

Также участников встречи волновало, когда решатся вопросы благоустройства привокзальной площади и поддержания порядка на территории магазинов. Так, в 2023 году планируется разработка проектной документации обустройства площади, второй вопрос взят на контроль администрации муниципального образования.

В ходе встречи были даны разъяснения на поступившие вопросы, касающиеся переноса сроков ремонта фасада дома, капитального ремонта систем водоснабжения и другие.

– Такие встречи позволяют услышать о проблемах людей и помочь им в их решении. Муниципальные власти и управляющие организации должны быть открытыми и готовыми для конструктивного с населением, – отметила начальник отдела жилищной политики министерства ЖКХ Сахалинской области Ольга Юдина.

На сегодняшний день утвержден план встреч в рамках проекта. В июле запланированы собрания со старшими по домам в Александровск-Сахалинском.

Проект «Управдом» реализуется в Сахалинской области по поручению губернатора с 2021 года. Главная его цель – популяризация института советов домов, создание системы эффективного взаимодействия собственников жилья и поставщиков услуг в сфере ЖКХ, а также повышение правовой грамотности людей.