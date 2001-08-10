Более 1300 сахалинцев и курильчан переехали из аварийного жилья с начала 2023 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Квартиры в новостройках бесплатно получили более 1200 человек, остальным – выплатили выкупную стоимость их аварийного жилья. Всего с января этого года заселили 31 дом в девяти районах Сахалинской области. До конца года в комфортные квартиры переедут еще 4 тысячи островитян.
Новоселье отметили в Охе, селе Вал Ногликского района, Александровске-Сахалинском, Смирных, в Гастелло и Поронайске, в Малокурильском и Южно-Курильске, Аниве, Корсакове.
Островной регион – лидер в стране по расселению аварийного жилья. Сахалинская область раньше всех субъектов РФ завершила предыдущую программу расселения аварийного жилфонда, которая должна была продлиться до 2025 года. Сейчас регион успешно реализует новую программу, улучшая жилищные условия тысяч сахалинцев и курильчан.
- Новые дома по поручению губернатора Валерия Лимаренко возводятся в каждом районе без исключения. Мы оперативно развернули стройки и вводим уже второй год подряд по 500 тысяч квадратных метров жилья. Большую часть строящегося многоквартирного фонда администрации муниципальных образований выкупают и передают гражданам, – прокомментировал министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.
В мае в Корсакове заселили новостройку на улице Калинина. Ключи от комфортных квартир получили 70 семей. Среди них – Татьяна Кенжабаева вместе с дочерью, внуком и внучкой.
– До этого жили в аварийном доме с печным отоплением, всю жизнь топили углем. Спасибо большое за новую квартиру! Очень нравится, что здесь просторно и удобно. Рядом хорошая детская площадка, – поделилась новосел.
За последние годы Сахалинской области одобрена беспрецедентная поддержка со стороны федерального центра в общем объеме 19 миллиардов рублей. В 2021 году из бюджета РФ за опережающее расселение и завершение старой программы было направлено 2 млрд рублей. В 2022 году – 11 млрд рублей, в этом – одобрено еще 6 млрд рублей, из которых половина средств уже поступила в островной регион.
Все федеральные средства с учетом регионального софинансирования уже доведены до муниципальных образований. Часть средств направляется на выплату выкупной стоимости, на остальные – приобретаются квартиры для переселенцев из аварийного жилья.
Отметим, что начиная с 2021 года, из аварийного жилья переселили более 9 тысяч человек. До конца 2026 года планируется новоселье должны отметить еще 24 тысячи сахалинцев и курильчан, которые проживают в аварийных домах.
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