Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжаются ремонтные работы на улицах города, в связи с чем на некоторых участках улиц действуют ограничения проезда.

Так, на ул. 1905 года на участке от ул. Лермонтова до моста запланированы работы по фрезерованию дорожного покрытия и подготовке к асфальтированию. На ул. Карпатской от ул. Анивской до ул. Железнодорожной также ведется фрезерование.

На ул. Детской от входа в парк до парковки вблизи Алтайского переулка 14 июня с 9.00 до 17.00 проведут фрезерование дороги, движение будет осуществляться по полосам. Въезд на парковку будет открыт. Асфальтирование на участке планируют выполнить 15 и 16 июня (с 10.00 до 16.00), участок будет полностью закрыт для движения (сквозного проезда не будет), движение общественного транспорта будет скорректировано. Подъехать ко входам в парк можно с ул. Детской и по переулку Алтайскому до парковки.

Напомним, с восточной стороны ул. Амурской на участке от пр. Победы до ул. Пограничной ведется капитальный ремонт инженерных сетей, проезжая часть сужена, проезд не ограничен.

До 22 июня закрыта для движения одна полоса в восточной части ул. Железнодорожной от жилого дома №1Б до дома №1 по пер. Отдаленному. Объезд возможен по полосе встречного движения. Ограничение связано с проведением работ по реконструкции сетей водоотведения в частном секторе, они будут проводиться поэтапно до конца июля.

До 20 июля на капитальный ремонт закрыт участок ул. Фабричной от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объехать участок можно по ул. Детской и ул. Горной.

Также действуют ограничения движения на внутриквартальном проезде в районе здания пр. Мира, 64А от ул. Бумажной до дома по пр. Мира, 66 (ТЦ «Коралл») Здесь продолжаются работы по благоустройству.

Обращаем внимание автомобилистов на то, что на участке ул. Курильской от пересечения с ул. Ленина до ул. Амурской (в районе ТЦ «Океан») действует двухстороннее движение. Водителям необходимо обращать внимание на дорожные знаки, разметку и соблюдать правила дорожного движения. С южной стороны улицы Курильской запрещена парковка личного автотранспорта: установлены знаки «парковка запрещена» и «работает эвакуатор». Парковочные карманы организованы с северной стороны улицы Курильской.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

В областном центре также продолжаются работы по текущему содержанию улично-дорожной сети. Ночью к ним были привлечены 69 единиц техники и 14 рабочих. Днем на уборке дорог, тротуаров, автобусных карманов задействовано 78 спецмашин и 132 рабочих. Уточним, обращения по вопросам обслуживания дорог принимаются в диспетчерской департамента городского хозяйства по телефону: 300-475. Также информацию можно направлять в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official .

Утром 13 июня на городские маршруты общественного транспорта вышло 208 автобусов. Их движение в режиме онлайн можно отслеживать на сайте Go2bus. Диспетчерская служба единого оператора: 55-65-15. Кроме того, с мобильных телефонов можно совершать звонки по короткому номеру *6515. Диспетчерская служба работает с 6.00 до 23.00.

Информация о дорожной обстановке также оперативно размещается в телеграм-канале Центра управления городской мобильностью https://t.me/tsugm .

Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска на постоянной основе продолжают проверять качество содержания дворовых территорий Южно-Сахалинска и планировочных районов. Сегодня специалисты ведут адресную работу по обращениям граждан.

Южносахалинцы могут направить замечания по вопросам содержания придомовых территорий на горячую линию ГЖИ по телефону: 43-24-20 или в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону: 300-785 (доб. 1-5).