Тихоокеанское
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09:38, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине завершилась регистрация волонтёров на всероссийский молодёжный форум «ОстроVа»

На Сахалине завершилась регистрация волонтёров на всероссийский молодёжный форум «ОстроVа»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине завершилась регистрация волонтёров на всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» платформы Росмолодежь.События

Более 696 заявок подали из 66 регионов России. Приехать на всероссийский форум в качестве одних из главных помощников организаторов − волонтёров захотели ребята из Новосибирской, Вологодской, Псковской, Московской, Брянской, Калужской, Ленинградской областей, Республики Татарстан, Хабаровского, Алтайского крае, Донецкой Народной Республики и других. Теперь организаторам предстоит провести собеседования с кандидатами.

«Этот год бьет рекорды по количеству заявок как среди участников, так и волонтёров. Нам предстоит сделать непростой выбор. Так как уже сейчас можно сказать, что среди тех ребят, которые подали заявки, большая часть имеет огромный опыт в участии подобных мероприятий. Результаты отбора станут известны 10 июля», − рассказал директор форума и руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Волонтёры будут работать по 6 функциональным направлениям: «сопровождение», «работа на образовательных площадках», «служба заботы и аккредитации», «служба протокола и сопровождения гостей», «культурная программа», а также «служба логистики и транспорта». Предварительно отобранные участники пройдут обучение, где организаторы в деталях расскажут про каждый функционал.

По всем имеющимся вопросам можно обращаться по телефону оргкомитета волонтерского корпуса в рабочее время с 9:00 до 18:00: +7 993− 567−16−87.

Напомним, в этом году форум пройдет с 8 по 14 августа, Южно−Сахалинск примет 500 участников из регионов страны, Сахалинской области и Курильских островов. Также на форум приедут участники из присоединенных территорий: Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей.

В этом году участников ждёт 4 направления: ОстроVа Цифрового развития, ОстроVа Карьеры, ОстроVа Патриотического воспитания, ОстроVа первых. Более подробную информацию о регистрации и направлениях можно узнать на сайте мероприятия https://ostrova-forum.ru/

Организаторы форума Правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодёжи.

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