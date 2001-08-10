Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине завершилась регистрация волонтёров на всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» платформы Росмолодежь.События

Более 696 заявок подали из 66 регионов России. Приехать на всероссийский форум в качестве одних из главных помощников организаторов − волонтёров захотели ребята из Новосибирской, Вологодской, Псковской, Московской, Брянской, Калужской, Ленинградской областей, Республики Татарстан, Хабаровского, Алтайского крае, Донецкой Народной Республики и других. Теперь организаторам предстоит провести собеседования с кандидатами.

«Этот год бьет рекорды по количеству заявок как среди участников, так и волонтёров. Нам предстоит сделать непростой выбор. Так как уже сейчас можно сказать, что среди тех ребят, которые подали заявки, большая часть имеет огромный опыт в участии подобных мероприятий. Результаты отбора станут известны 10 июля», − рассказал директор форума и руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Волонтёры будут работать по 6 функциональным направлениям: «сопровождение», «работа на образовательных площадках», «служба заботы и аккредитации», «служба протокола и сопровождения гостей», «культурная программа», а также «служба логистики и транспорта». Предварительно отобранные участники пройдут обучение, где организаторы в деталях расскажут про каждый функционал.

По всем имеющимся вопросам можно обращаться по телефону оргкомитета волонтерского корпуса в рабочее время с 9:00 до 18:00: +7 993− 567−16−87.

Напомним, в этом году форум пройдет с 8 по 14 августа, Южно−Сахалинск примет 500 участников из регионов страны, Сахалинской области и Курильских островов. Также на форум приедут участники из присоединенных территорий: Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей.

В этом году участников ждёт 4 направления: ОстроVа Цифрового развития, ОстроVа Карьеры, ОстроVа Патриотического воспитания, ОстроVа первых. Более подробную информацию о регистрации и направлениях можно узнать на сайте мероприятия https://ostrova-forum.ru/

Организаторы форума Правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодёжи.