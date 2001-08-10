Большая праздничная программа ждет южносахалинцев и гостей города в День России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Празднование стартует с субботы, 10 июня. В этот день в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина на концертной площадке состоится концертно-развлекательная программа "Мне повезло - я родился в России". Начало в 14.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В 12.00 на площадке около ДДЦ "Теремок" (Компроспект, 2) состоится семейный турнир "Русская матрешка"; в 16.00 в шатре за озером Верхнее начнется творческий вечер "Город вдохновения" и концерт народного хора ветеранов "Русская душа". А в 18.00 на танцевальной площадке парка стартует танцевальный вечер "В ритме лета".

10 июня тематический вечер "Люблю тебя Россия" пройдет в Старорусском доме культуры (Центральная, 12). Начало в 18.00.

11 июня в 17.00 южносахалинцев и гостей города приглашают на патриотический концерт, который пройдет в ГДК "Родина" (Мира, 83).

Основные мероприятия, посвященные Дню России, в Южно-Сахалинске и домах культуры запланированы на 12 июня:

- в 11.00 на площадке около музея книги Чехова "Остров Сахалин" (пр.Мира, 104) состоится праздничный концерт, посвященный Дню России;

- в 12.00 в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина состоится концертная программа "Мы вместе" на территории картодрома. Вход на данную территорию будет организован через контрольно-пропускные пункты с восточной стороны площадки. Гостям праздника необходимо ознакомиться со списком предметов, которые запрещено проносить в зону проведения праздничных мероприятий. При обнаружении подозрительных, вызывающих сомнение предметов, необходимо немедленно сообщить в отделение полиции или по телефону 112.

- в 12.00 в доме культуры "Родник" (Березняки, ул.Крайняя, 8А) состоится праздничная программа "Вместе мы большая сила. Вместе мы страна Россия";

- в 12.00 на площадке около дома культуры "Электрон" (Весточка) состоится праздничный концерт "Россия - Родина моя";

- в 15.00 на площадке Дальненского дома культуры (ул. 1-я Московская, 4) откроется арт-квартал "Город красок", где юные гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах, нарисовать рисунки на асфальте. А в 17.00 здесь начнется праздничный концерт "Тобой, Россия, мы горды!";

- в 14.00 на центральной площади Синегорска (ул.Коммунистическая, 16) состоится праздничная программа "Концерт во дворе "Славлю тебя, Россия!";

- в 18.00 ДК "Ключи" (ул.Советская, 22) пройдет концерт "Моей России посвящается…".

Кроме того, 12 июня юным жителям города предлагают присоединиться к познавательной программе для детей "Россия - великая страна". Передачу можно будет увидеть в онлайн-режиме на официальном сайте ГДК "Родина".

Для любителей спорта 12 июня состоится физкультурное мероприятие - кросс-кантри велогонки "Россия, вперед!". Участникам предстоит преодолеть дистанцию от 11 до 25 км в зависимости от категории. Маршрут гонки проходит по живописным местам Долины туристов, вдоль реки Еланьки до подножия горы Красной. Старт в 09.10. Подать заявку на участие можно через сайт.