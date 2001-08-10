В Южно-Сахалинске продолжается внедрение дизайн-кода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Все больше торговых центров, индивидуальных предпринимателей, общественных и некоммерческих организаций присоединяются к обновлению внешнего облика муниципалитета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Дизайн-код - свод правил, который позволяет сформировать стилистически единую, комфортную городскую среду. С прошлого года в областном центре действует собственный порядок оформления вывесок, фасадов, входных групп и т.п.
По словам адвоката Сахалинской адвокатской палаты Александра Кулешова, после переезда в другое здание организации потребовалась новая вывеска. Информацию о том, что в областном центре действует дизайн-код и все рекламные конструкции должны соответствовать разработанным стандартам, члены адвокатской палаты узнали из СМИ.
- Мы подготовили пакет документов и обратились в администрацию. Потом нам разработали проект в рекламной компании, он прошел согласование. Затем вывеску изготовили и установили. Я считаю, что эта инициатива верная. Город должен меняться в лучшую сторону, - рассказал адвокат Сахалинской адвокатской палаты Александр Кулешов.
Консультацию по вопросам применения требований дизайн-кода можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по четвергам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж.Также задать вопросы специалистам можно по телефону 312-647 (доб. 2-5).
Оформить государственную услугу по установке и согласованию дизайн-проекта вывески можно в электронной форме, подав заявление на портале Госуслуг.
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