Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июня 2023
Сейчас 15:51
82,09|88,04|66,91
В Смирныховском районе сохраняется высокая пожарная опасность
15:24, | Новости общества Сахалина и Курил

В Смирныховском районе сохраняется высокая пожарная опасность

В Смирныховском районе сохраняется высокая пожарная опасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации Сахалинского Росгидромета, с 10 по 12 июня на территории Смирныховского района сохранится высокая пожарная опасность (4 класс пожарной опасности).

В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности, Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям области соблюдать простые правила безопасности

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?