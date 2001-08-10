Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июня 2023
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14:52, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают принять участие в сборе "Умный город"

Сахалинцев приглашают принять участие в сборе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акция организована министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Народным Фронтом и проходит в рамках проекта "Все для Победы!". Сбор пройдет до 22 июня, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Сбор проводится в целях поддержки 2-го Луганско-Северодонецкого армейского корпуса, в том числе путем передачи новым субъектам Российской Федерации программного обеспечения и оборудования для реализации проектов «Умный город», а также писем со словами поддержки военнослужащим.

Также Народный Фронт обеспечивает сбор средств для обеспечения
2-го Луганско-Северодонецкого армейского корпуса соответствующим оснащением.

Подробнее об акции указано на сайте организаторов.

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