Сахалинцев приглашают принять участие в сборе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акция организована министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Народным Фронтом и проходит в рамках проекта "Все для Победы!". Сбор пройдет до 22 июня, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Сбор проводится в целях поддержки 2-го Луганско-Северодонецкого армейского корпуса, в том числе путем передачи новым субъектам Российской Федерации программного обеспечения и оборудования для реализации проектов «Умный город», а также писем со словами поддержки военнослужащим.

Также Народный Фронт обеспечивает сбор средств для обеспечения

2-го Луганско-Северодонецкого армейского корпуса соответствующим оснащением.

Подробнее об акции указано на сайте организаторов.