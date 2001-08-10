Детей с ламинированными документами больше не пускают на авиарейсы на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке несколько семей не попали на свои авиарейсы из-за того, что свидетельства о рождении детей были заламинированы. Подобные документы являются недействительными, пояснили ИА "Кам 24" в ЗАГСе.

Авиакомпании, отказывая жителям края, ссылаются на девятую статью федерального закона № 143 "Об актах гражданского состояния". Норма оговаривает, что в случае ламинирования документа, необходимо получать новый бланк, то есть заламинированный документ считается недействующим.

В подобных случаях свидетельство о рождении ребенка нужно заменить. Причем сделать это можно довольно оперативно.

"Если гражданин обращается в приёмные часы работы отделов, то новое свидетельство выдается в тот же день. При этом гражданин может обратиться в любой отдел ЗАГСа на территории России, а не только там, где он или ребенок прописан, или получали первое свидетельство", - отметили в отделе.

Источник ИА "Кам 24" в авиационной отрасли рассказал, что многие семьи раньше не соблюдали требование закона и ради того, чтобы сберечь свидетельства, ламинировали их. Раньше авиакомпании закрывали на это глаза. Однако около трех недель назад из Москвы пришло указание обращать внимание на состояние документов и исполнять закон. Поэтому проблема и возникла, причем не только на Камчатке. Подобные инциденты, как выяснилось, происходят по всему Дальнему Востоку.