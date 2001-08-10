ВТБ: каждый восьмой ипотечный заёмщик на Дальнем Востоке оформил налоговый вычет онлайн

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заявки на возврат уплаченных за покупку недвижимости налогов в ВТБ Онлайн оформили порядка 5,5 тысяч дальневосточников: это 12% от числа ипотечных заемщиков банка в округе.

Сервис по упрощенному оформлению налоговых вычетов в ВТБ Онлайн позволяет обладателям ипотеки бесплатно, в несколько кликов подать заявку на получение такой льготы. Деньги при этом поступят на счет раньше: заявки принимают уже с января.

Популярнее всего сервис в Магаданской области и Забайкальском крае: здесь его использовал каждый седьмой обладатель ипотеки ВТБ. В Якутии, Бурятии и Камчатском крае таких - 13%, что тоже выше среднего показателя по ДФО. По числу заемщиков, оформивших выплату онлайн, лидируют Приморский край, Якутия и Хабаровский край.

Всего по стране упрощенный налоговый вычет в ВТБ оформили почти 11% ипотечных заемщиков. Помимо ДФО наибольшая доля пользователей сервиса - в Центральном, Сибирском и Уральском федеральных округах.

ВТБ видит потенциал роста популярности услуги за счет территорий, где показатель проникновения пока отстает от общероссийского "легкая" процедура и возможность получить возврат налогов в ранние сроки будут привлекать новых пользователей. оценкам банка, количество поданных заявлений в 2023 году вырастет втрое по сравнению с прошлым годом.