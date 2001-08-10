Восточный военный округ примет участие в уникальной экспедиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Восточный военный округ (ВВО) примет участие в уникальной долгосрочной экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда". В рамках экспедиции спланированы археологические, геологические, почвоведческие, ботанические, ихтиологические, ландшафтные, вулканологические и орнитологические исследования на островах Симушир, Итуруп, Уруп, Броутона, Чирпой и акватории вокруг них, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

До 2025 года участникам экспедиций предстоит выявить динамику ландшафтных преобразований на поверхности, определить современное состояние популяций краснокнижных видов животных и растений, изучить культуру коренного населения островов, уточнить факты из истории освоения остров Россией.

Особое внимание будет уделено поиску объектов военно-технической истории времен Второй мировой войны.

Военнослужащие ВВО окажут всестороннюю поддержку в организации мероприятия, они развернут полевые лагеря на островах, входящих в программу исследований, организуют систему связи, питания, медицинского обеспечения.

Это совместный проект Русского географического общества и Экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации.