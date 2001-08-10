Тихоокеанское
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12:23, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей и гостей Южного с детьми зовут в субботу на "Горный воздух"

Жителей и гостей Южного с детьми зовут в субботу на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Горный воздух" приглашает детей и их родителей на семейное мероприятие в эту субботу, 10 июня. Оно пройдет с 10:30 до 12:30 на территории кафе "Дружба" (средняя станция), рассказали ТИА "Острова" в СТК.

Здесь состоится ряд игр и мастер-классов:

- игра-бродилка "Волшебный лес" (напольная игра по мотивам народных сказок);

- мастер-класс "Волшебство природы" (рисование на камнях);

- мастер-класс "Искусство перевоплощения" (волшебная открытка с изображением мультипликационных героев).

После завершения мастер-классов будет организован пеший подъем на верхнюю станцию г. Большевик по эко-тропе "Детская".

Участие в мероприятии бесплатное. На прогулку по эко-тропе с собой желательно иметь воду.

Мероприятие проходит при поддержке Музейно-мемориального комплекса "Победа"

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