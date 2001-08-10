Южносахалинцев и гостей города приглашают на ярмарку, посвященную Дню России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Праздничная ярмарка "Российская" состоится в субботу, 10 июня, на площадке южнее ТЦ "Дом торговли" (пр. Мира, 106А). По традиции для жителей будет представлен широкий ассортимент товаров местных производителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 10.00 до 16.00 будут работать торговые ряды, где южносахалинцы смогут приобрести рыбу, мясо, яйцо, кондитерские изделия, молоко и молочную продукцию от АО "Мерси Агро Сахалин", АО "Совхоз "Корсаковский", АО "Молочный комбинат "Южно-Сахалинский", ООО "Курильский берег", АО "Совхоз "Южно-Сахалинский", ООО "Фабрика вкуса", ИП Ефимов А.Ф.

Также на ярмарке будет представлен мед компании "TAIGA ORGANICA", свежие фрукты и ягоды. Кроме этого, на ярмарке пройдет распродажа саженцев яблони, груши, вишни, черешни, сливы, малины, ежевики, жимолости, смородины.

С 11.00 гостей мероприятия ждет музыкальная программа с выступлением творческих коллективов и мастер-классы.

В 2023 году в Южно-Сахалинске планируется провести 10 масштабных тематических ярмарок. В их числе ярмарки ко Дню рыбака, Дню торговли, новогодняя и др. На них традиционно будут организованы концертная программа, мастер-классы и другие развлекательные мероприятия.