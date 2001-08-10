Мэр Южно-Сахалинска избран вице-президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такое решение было принято на 40-м ежегодном собрании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) и конференции руководителей муниципальных образований "Муниципалитеты в условиях структурной трансформации экономики". Мероприятие состоялось в Красноярске, мэр Южно-Сахалинска принял в нем участие в формате видеоконференцсвязи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В собрании участвовали более 70 человек, в том числе более 50 глав муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. Собравшихся поприветствовала сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, отметив, что муниципалитетам есть чем поделиться, многими накоплен колоссальный опыт в решении ряда задач. Она особо подчеркнула ключевую роль местного самоуправления - каждый хочет, чтобы его проблемы решались быстро, причем на той земле, где он живет, поэтому со всеми вопросами люди обращаются в местную администрацию.

- Именно на местах идет качественное взаимодействие с людьми, реализуются решения, созвучные с задачами, поставленными Президентом. И от того, насколько оперативно удовлетворяются запросы людей, зависит качество жизни в каждом конкретном муниципалитете. Мы работаем ради людей, рядом с ними, и в постоянном диалоге, - отметила Ирина Гусева.

На конференции АСДГ особо отметили, что локальные проблемы, которые по сути общие у всех, можно решить с помощью федеральной поддержки. Одна из задач организации - помочь главам быть услышанными на федеральном уровне, обобщить имеющуюся практику и сделать уже зарекомендовавшие себя инструменты открытыми для всего муниципального сообщества.

С докладами на встрече выступили главы ряда городов. Мэр Южно-Сахалинска рассказал о социально-экономическом развитии островной столицы, кроме того, в ходе доклада он сообщил об актуальных проблемах, с которыми сталкиваются муниципалитеты - на примере именно Южно-Сахалинска.

В своем докладе Сергей Надсадин акцентировал внимание на обеспечении благоустройства города, урегулировании правовых вопросов о размещении нестационарных объектов общественного питания, комплексном развитии бывших промышленных и других неэффективно используемых территорий. Рассказал о политике, которая проводится в Южно-Сахалинске в сфере экономического блока, градостроительной отрасли, подчеркнул, что город разработал свой Генеральный план, определяющий потенциальное развитие городского округа, функциональное назначение районов и многое другое.

- Кроме того, на конференции я поднял вопрос о вовлечении в оборот земельных участков в Южно-Сахалинске, принадлежащих федеральным органам государственной власти. Их нужно вовлекать в оборот, на них можно размещать новые социально-значимые для города объекты. Вместе с тем, зачастую мы получаем отказы в предоставлении таких важных для развития города земельных участков. Еще один важный вопрос - обеспечение земельных участков многодетных семей инженерной инфраструктурой в полной мере. Вопросы очень важные, их необходимо комплексно решать, - прокомментировал Сергей Надсадин.

Кульминацией конференции стало избрание руководящего состава. На ближайшие два года Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов возглавит мэр Иркутска Руслан Болотов. Также были избраны три вице-президента - мэр Новосибирска Анатолий Локоть, мэр Хабаровска Сергей Кравчук и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

- Это говорит о признании на высоком уровне тех результатов, которых достиг Южно-Сахалинск в экономической политике. Коллеги высоко оценили наш опыт по концессионным соглашениям, по развитию механизма частно-государственного партнерства - напомню, наш город лидирует в национальном рейтинге, также оценили развитие инфраструктуры, наш масштабный опыт в благоустройстве. Мы готовы популяризировать свой опыт коллегам, - отметил глава Южно-Сахалинска.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева поздравила избранных руководителей и пожелала им дальнейшей плодотворной работы. Она отметила, что проблемы и акценты, обозначенные мэром Южно-Сахалинска, будут включены в программу очередной стратегической сессии марафона "Муниципальный диалог". Их совместное решение позволит дать дополнительный импульс развитию экономики российских городов.