Сахалинская область представит достижения на первой международной выставке "Россия" на ВДНХ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область примет участие в первой международной выставке-форуме "Россия", которая состоится в Москве по поручению президента Владимира Путина. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 г. по 12 апреля 2024 г. Островной регион продемонстрирует важнейшие технологические, инфраструктурные, социальные достижения за последние 6 лет, представит туристический потенциал, расскажет о возможностях обучения, трудоустройства, а также о планах развития на будущие десятилетия, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Выставка будет проходить впервые, в ней примут участие все регионы страны, а также представители федеральных министерств и ведомств, различных корпораций и иностранных государств. Основная цель - продемонстрировать важнейшие достижения Российской Федерации в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительный опыт развития субъектов страны.
Сахалинская область откроет в своем павильоне ряд стендов, отражающих различные сферы. В разделе "Экономика" экспозиции расскажут о нефтегазовых проектах, в том числе создании нефтесервисного индустриального парка, подготовке квалифицированных кадров, газификации региона, угледобывающей и рыбной промышленности, развитии авиации, железнодорожного и морского транспорта в регионе. Посетители стенда "Сельское хозяйство и пищевая промышленность" узнают об обеспечении продовольственной безопасности на островах, реализации крупных проектов в сфере животноводства и растениеводства.
Также посетители ознакомятся с возможностями трудоустройства, социальными проектами, уровнем медицины и социального обслуживания, проектом кампуса САХАЛИНTECH, развитием агломераций. Гостям расскажут об уникальных туристических местах, которые ежегодно привлекают тысячи туристов.
Активности в павильонах будут идти постоянно. Гостей сахалинских экспозиций будут радовать выступлениями островные творческие коллективы, артисты театра. Кроме того, посетителей познакомят с историко-культурными особенностями Сахалинской области, в том числе культурой и бытом коренных малочисленных народов области, для всех желающих, например, проведут мастер-классы по изготовлению картин из рыбьей кожи, вырезанию фигурок животных из дерева.
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