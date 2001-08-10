Сахалинцам предлагают зажечь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти" вновь стартовала. До 22-го июня по всей стране будут зажигать свечи в память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. Уже сейчас на специальном сайте каждый может зажечь свою виртуальную свечу, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Восемьдесят два года назад, "22 июня, ровно в четыре часа", началась Великая Отечественная война, которая продлилась 1 418 дней и унесла жизни 27 млн человек. С 2004 года в память о героических подвигах наших предков в России проводится акция "Свеча памяти". Рано утром молодежь, ветераны, представители власти и общественные деятели приходят с зажженными свечами к местам, связанным с событиями тех лет, чтобы отдать дань уважения всем, кто так и не вернулся домой.

С 2020 года акция проводится и в онлайн-формате. Благотворительный фонд "Память поколений", оказывающий медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий, организовал эту акцию в период пандемии, когда выйти на улицу, чтобы зажечь свою свечу, не представлялось возможным. С тех пор акция стала доброй традицией - в этом году виртуальные свечи будут зажигать уже в 4-й раз.

В прошлом году специально для проекта были записаны 50 видеоинтервью с ветеранами Великой Отечественной войны - участниками, тружениками тыла, узниками концлагерей. Все они размещены на сайте деньпамяти.рф. В 2023 году на сайт добавлены еще 9 видеоисторий ветеранов. Эти 59 видео с воспоминаниями - уникальны. Всё меньше очевидцев событий тех лет среди нас, и их воспоминания - бесценное наследие, которое благотворительный фонд "Память поколений" собирал по крупицам по всей России

Сказать виртуальное "спасибо" ветеранам - не единственная цель акции. Крайне важно не забывать про тех, кто, к счастью, до сих пор с нами! Все участники акции могут прямо на сайте сделать пожертвование - все собранные средства фонд направит на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны. В прошлом году участники онлайн-акции "Свеча памяти" зажгли 479 084 виртуальных свечей и пожертвовали 600 988 рублей. Зажечь свою свечу в этом году можно до 22 июня на сайте деньпамяти.рф