Волонтеры Южно-Сахалинска завершили обследование городских дорог на наличие дефектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За три недели более 20 волонтеров совместно с представителями департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации областного центра обследовали 100 городских улиц, на которых выявили порядка 200 дорожных дефектов, включая отклонение люков смотровых колодцев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обследование улиц Южно-Сахалинска проводилось в рамках реализации проекта "Единой России" "Безопасные дороги", поддержанного мэром Сергеем Надсадиным и губернатором Валерием Лимаренко. Для выявления дефектов, влияющих на безопасность дорожного движения, волонтеры прошли обучение на муниципальном предприятии - "Завод строительных материалов им. Федотова".

- Для улучшения качества взаимодействия и более оперативного реагирования в этом году в одном из мессенджеров была создана группа, куда включили представителей заказчика, исполнителей работ и волонтеров. Поступавшие заявки отрабатывались в кратчайшие сроки. Такой вид взаимодействия показал только положительные результаты. Работа в данном направлении будет продолжена, - отметил один из руководителей волонтерской группы партийного проекта "Безопасные дороги" Лев Шаповалов.

Во время мониторинга волонтеры обращали внимание на соблюдение графика и качество выполненного ремонта.

- Больших нарушений выявлено не было. Мелкие недочеты подрядчики устраняли в оперативном режиме. В целом ремонтный сезон в этом году стартовал раньше обычного, что позволило быстрее улучшить дорожное покрытие для безопасного движения, - рассказал волонтер-активист Владислав Грохольский.

По данным заместителя начальника отдела по содержанию автомобильных дорог МКУ "Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства" Павла Терёхина, в рамках текущего ремонта, стартовавшего в начале марта и завершившегося 1 июня, в Южно-Сахалинске устранены дефекты на общей площади порядком 27 тыс. кв. м. Работа по устранению вновь образовавшихся дефектов будет продолжена в штатном режиме.

Координаторы проекта за возможность прохождения обучения и оперативное взаимодействие выразили благодарность вице-мэру города Алексею Римше; сотрудникам городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства; за вклад в развитие Южно-Сахалинска и помощь в организации осмотров - региональному координатору проекта "Безопасные дороги" Александру Гринбергу, главе исполкома Михаилу Шувалову, а также волонтерам.

Реализация проекта "Безопасные дороги" будет продолжена в 2024 году, так как он показал свою результативность. Сейчас же волонтеры приступят к проверке качества выполняемого ремонта во дворах и подъездах многоквартирных домов.