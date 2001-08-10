Поддержка СВО и усиление патриотического воспитания станут одними из основных тем ВЭФ-2023

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подготовку к проведению VIII Восточного экономического форума обсудили на заседании совета округа, прошедшего под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В мероприятии принял участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– В этом году форум пройдет под лозунгом: «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Это знаковое для Дальнего Востока мероприятие, подготовку к которому необходимо начинать уже сейчас. Традиционно будем предпринимать все усилия, чтобы Восточный экономический форум отвечал на самые важные вопросы развития Дальнего Востока и всей нашей страны. Вопросов таких много. За последний год сильно изменились логистика, транспортные потоки, стала другой конструкция международного сотрудничества, – отметил Юрий Трутнев.

Повестка форума будет сфокусирована на вызовах нового времени. Среди ключевых вопросов – сотрудничество с дружественными странами, вывоз российской продукции на международные рынки, интеграция платежных инфраструктур, конкуренция за инвестиции и человеческий капитал, технологическое развитие и его угрозы, ход работы по обновлению дальневосточных городов и улучшению качества жизни людей.

– Мы уже начали серьезную подготовку к ВЭФ. Одной из главных линий в этом году станет логистика, – отметил Валерий Лимаренко. – Для нас ключ к развитию островного региона – это модернизация Корсаковского порта. Он должен стать глубоководным портом, который будет обслуживать суда Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы намерены также заниматься переработкой нефти и газа. Сейчас вместе с «Газпромом» приступили к обоснованию инвестиций по строительству заводов по производству топлива, в том числе авиационного, из газового конденсата. Кроме того, у нас строится новая всепогодная взлетно-посадочная полоса. Современный аэровокзал в сочетании с Корсаковским портом создадут крупный логистический узел. И он может стать главным на Северном морском пути. Над этим мы и работаем.

На ВЭФ-2023 Сахалинская область представит масштабные инвестиционные проекты (нефтегазовый индустриальный парк, агропромышленный парк, развитие территории «Уюн», кампус Сахалин-Tech, логистический технопарк), новые туристические маршруты промышленного туризма, а также представит практики по поддержке участников спецоперации и их семей. Традиционно в работе форума примут участие крупнейшие сахалинские предприятия (АО «Сахалинская Энергия», ООО ВГК, АО «Авиакомпания «Аврора», ГК «Гидрострой»).

Отметим, ВЭФ – президентский форум. Прошло десять лет с момента, когда Владимир Путин определил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. Тогда же была создана уникальная система государственного управления ускоренным развитием.

– Основная задача форума – обосновать, представить и получить по итогам решения Президента, которые дадут дальнейший импульс ускоренному развитию макрорегиона, – заметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Особое внимание в этом году будет уделено теме патриотизма как фундамента суверенитета страны.

– Поддержка специальной военной операции – самое важное, что мы должны сейчас сделать. Говорить только о том, как регионы будут экономически бурно развиваться, в том время, пока у нас ребята воюют, – не совсем корректно. В первую очередь, мы должны победить, – подчеркнул Юрий Трутнев.

В рамках нулевого дня предложено провести форум «Дальний – Донбассу: общая история, общее будущее, общая Победа!». На него будут приглашены руководители новых регионов, участники СВО, дальневосточники, работающие на оборонных предприятиях, волонтеры и все, кто неравнодушен к судьбе России и кто деятельно приближает Победу.

– Мы будем создавать территорию опережающего развития «Патриотическая». И название неслучайно. В слове «патриотизм» во многом зашита частичка будущего нашей страны. Я жил в Советском союзе, в котором слово «патриотизм» впитывалось с молоком. Любить Родину было чем-то самим собой разумеющимся. Сейчас почему-то это стали забывать. И забывать напрасно. Если нет поддержки страны, нет ее суверенного развития, то все люди становятся немножко рабами. Я лично к такому не готов, – заявил вице-премьер.

Напомним, VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке, на острове Русском, с 10 по 13 сентября.