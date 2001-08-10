Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре в ходе ремонта улично-дорожной стандартные люки заменяют на самонивелирующиеся ("плавающие"). За счет установки люка непосредственно на дорожное полотно, а не на бетонные конструкции колодца, он не подвергаются деформации, рассказали ТИА "Острова" в городской админстрации.

Это позволяет значительно продлить срок его службы. "Плавающий" люк находится на одном уровне с проезжей частью, дорожное покрытие вокруг колодца не разрушается.

Как отметил начальник отдела эксплуатации искусственных сооружений, ливневых и дренажных систем водоотведения департамента дорожного хозяйства и благоустройства Артем Корнюшин, в Южно-Сахалинске люки нового формата устанавливаются с 2021 года - они расположены улицах Пограничной, Ленина, Горького, Авиационная, проспекте Победы. Технология доказала свою надежность и эффективность. Её внедрение позволяет повысить качество и безопасность дорог.

- Эксплуатация показала, что новые люки более надежны, принято решение использовать их и дальше при ремонте колодцев, расположенных на проезжей части дорог, - сказал Артём Корнюшин.

В этом году в городском округе планируется смонтировать еще порядка 100 плавающих люков - они появятся на пр. Мира, ул. Больничной, Тихоокеанской, Чехова, Украинской и Фабричной.