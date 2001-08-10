"Единая Россия" оказывает гуманитарную помощь эвакуированным жителям Белгородской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ближайшие сутки поступит ещё порядка 100 тонн гуманитарной помощи, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" на ВКС с региональными отделениями партии после посещения распределительного гуманитарного центра в Белгороде. Фуры со всем необходимым для жителей региона направили Москва и Московская область, Владимирская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Тамбовская области, а также Республика Татарстан.

"Ситуация остаётся сложной, разовой помощью мы не ограничимся. Тех, кто переехал к родственникам, необходимо обеспечить всем необходимым. Сегодня общались с жителями прифронтовых районов, нужно буквально всё. Одежда, постельные принадлежности, бытовая химия. Список самого необходимого формируется", - сказал Андрей Турчак.

Секретарь Белгородского отделения "Единой России", губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тысяч человек. В ПВР находятся более 8 тысяч, большая часть жителей переехала к родственникам.

"Мы постараемся максимально быстро сформировать перечень необходимого и через "Единую Россию" передать. Очень много людей разъехались в ближайшие и дальние регионы. Они находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской областях. Хотел попросить оказать им помощь на местах. Мы будем сообщать, чтобы они обращались в региональные отделения, чтобы помощь была адресной", - сказал Вячеслав Гладков.

Андрей Турчак подчеркнул, что жители Белгородской области могут обратиться со своими просьбами в отделения партии и общественные приемные во всех регионах.

"Единая Россия" станет "точкой входа", куда можно просто прийти, оставить заявку, сформулировать, что необходимо. И отделения партии окажут необходимую помощь", - отметил он.

Ответственным за координацию работы по помощи жителям Белгородской области по линии "Единой России" будет депутат Госдумы Артём Туров.

Одним из первых гуманитарную помощь в Белгородскую области направило Татарстанское отделение партии.

"Люди несут одежду, бытовую химию, лекарства. Направили 31 тонну всего необходимого", - сообщил секретарь Татарстанского реготделения "Единой России", председатель Госсовета Республики Фарид Мухаметшин.

Также помощь направило Московское областное отделение "Единой России".

"Первые две фуры уже дошли. Всё, что необходимо, будем собирать в плановом режиме. Всем миром решать проблемы, которые стоят перед нами. Регион поможет и с восстановлением разрушенных объектов, инфраструктуры", - сказал секретарь Московского областного отделения "Единой России", председатель Московской облдумы Игорь Брынцалов.

Владимирская область не только направила 20 тонн гуманитарной помощи, 10 из которых уже дошли, но и готова разместить порядка тысячи жителей Белгородской области с детьми.

"Если будет больше потребность, готовы организовать больше мест", - подчеркнул секретарь Владимирского реготделения "Единой России", губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

В заключение Андрей Турчак поблагодарил все региональные отделения, которые оперативно отреагировали и направили помощь жителям Белгородской области.

Сахалинская область также не остается в стороне от всероссийских акций помощи. В островном регионе действует масштабный проект "Сопричастность", к которому ежедневно присоединяются представители бизнеса, учебные заведения, общественные и волонтерские организации, неравнодушные жители. Для эвакуированных жителей Белгородской области готовят к отправке партию посылок с вещами первой необходимости.

"Помощь нашим бойцам на СВО и их семьям, так же, как и помощь жителям сахалинского подшефного города Шахтерска - это очень важная задача для всех нас. Но не менее приоритетной для островитян является и поддержка остальных наших соотечественников, которых эвакуируют и спешно переселяют из регионов, оказавшихся в зоне агрессии ВСУ. В приемные местных отделений партии "Единая Россия", как и в штаб общественной поддержки, ежедневно приносят десятки посылок с одеждой, бытовой химией и гигиеническими принадлежностями, лекарствами, детскими товарами, продуктами питания. Теперь мы подключаемся и к поддержке белгородцев, собираем помощь для них. Эвакуация из-за военных действий - это всегда шокирующая вещь для мирного населения. Но Сахалин никогда не оставался в стороне от чужой беды, не будем делать исключений и сейчас. В беде жителей Белгородской области мы не бросим", - прокомментировал глава фракции партии "Единая Россия" в Сахалинской областной Думе Алексей Плотников.