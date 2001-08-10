В Южно-Сахалинске усиливают борьбу с борщевиком
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска продолжает комплекс мероприятий по организации уничтожения борщевика Сосновского на территории муниципалитета. Работы начаты по плану в середине мая на территории с. Новая Деревня, с. Дальнее и в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В ближайшее время подрядчик начнет обработку в планировочных районах. Кроме того, опасное растение уничтожают по заявкам горожан.
Так, накануне специалисты отрабатывали заявку жителей на борщевик в районе дома №3А по ул. Украинской. Здесь применяется механический метод борьбы - скашивание, так как рядом (менее чем в 50 метрах) жилой дом.
- Химический способ имеет ограничения к использованию. Обработка препаратами запрещена в непосредственной близости от жилых домов, в водоохранных зонах водных объектов, в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и т.д. Двукратное опрыскивание проводится гербицидами в соответствии с перечнем, указанным в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации на 2023 год. Механический способ, напомню, включает в себя скашивание вегетативной массы борщевика, подрезка, выкапывание. Он ведется на территориях Южно-Сахалинска, где невозможно применить химические методы воздействия на борщевик, - комментирует начальник отдела охраны окружающей среды МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска" Алена Гвоздева.
Работы выполняются несколькими подрядчиками. Одна из организаций сейчас ведет работы в Новой Деревне химическим методом, на Украинской - косит борщевик между домами, в ближайшее время начнет работы в Ново-Александровске, там на территориях будут применены оба способа.
В этом году до конца сезона в планах ликвидировать борщевик ориентировочно на площади более 170 га муниципальных земель (с учетом многократного уничтожения на одной и той же площади 4-5 раз за сезон при механическом скашивании). Для сравнения, в прошлом году работы были выполнены на площади более 83 га.
Напомним, что владельцы земельных участков также обязаны осуществлять борьбу с борщевиком на своих территориях. Согласно правилам благоустройства, запрещается допускать цветение и плодоношение данного сорняка на участках.
Сотрудники управления охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска взаимодействуют с управляющими компаниями, напоминают о том, что они обязаны освобождать от сорняка придомовые территории. Совместная работа по ликвидации борщевика показывает более эффективные результаты.
В Южно-Сахалинске создана интерактивная карта "Ареал распространения борщевика Сосновского". На нее занесены участки площадью ориентировочно 86 га, это в основном территории, на которых ранее велась борьба с борщевиком. Информация о произрастающем на территории города борщевике от жителей принимается через портал "Сахалин.онлайн". Горожанам необходимо приложить фотографию, указать месторасположение на карте (геолокацию). Информацию также внесут на интерактивную карту в целях принятия оперативных мер по уничтожению сорняка.
Администрация Южно-Сахалинска призывает землепользователей содержать участки в надлежащем состоянии и своевременно избавляться от борщевика. Специалисты отдела муниципального жилищного контроля в ходе ежедневного мониторинга придомовых территорий также проверяют, насколько своевременно УК принимают меры по окосу травы, в том числе борщевика. В случае выявления нарушений выдают предостережения с установлением срока для принятия мер.
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